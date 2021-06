Avertizare Infotrafic: Ploaie, pe alocuri torentiala, pe principalele artere rutiere, respectiv autostrazile 1, 2, 3 si 4, dar si pe DN 1 si DN 7

Centrul Infotrafic avertizeaza ca, duminica dimineata, se circula in conditii de ploaie, pe alocuri torentiala, pe principalele artere rutiere, respectiv autostrazile 1, 2, 3 si 4, dar si pe DN 1 si DN 7.

"Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile. Este semnalata ploaie, pe alocuri torentiala, pe principalele artere rutiere, respectiv autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta, A3 Bucuresti-Ploiesti, A4 Ovidiu-Agigea, DN1 Bucuresti-Brasov si DN 7 Pitesti-Sibiu, circulandu-se in conditiile unui carosabil umed, cu vizibilitate buna si valori scazute de trafic", a transmis Infotrafic.

Sursa citata a precizat, insa, ca sunt tronsoane de drumuri nationale cu circulatia ingreunata, ca urmare a efectelor meteo, astfel:

- DN 57B, intre loc. Oravita si Anina (jud.Caras Severin) - pe sectorul de drum DN 57B, intre km. 8+660 de metri - 9+980 de metri, circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe jumatate din cale, din cauza prabusirii zidului de sprijin si cedarii acostamentului. La km. 8+660 de metri, din cauza ploilor si a infiltrarii apei, pe o portiune de 20 de metri, corpul drumului a cedat;

- DN 76, loc. Varfurile (jud. Arad) - pe tronsonul kilometric 67+100 de metri - 67+900 de metri se circula alternativ, pe un singur fir, dirijat de piloti, cu o restrictie de 40 de km/h (din cauza ploilor abundente a cedat corpul drumului).

"Avand in vedere ca in mai multe zone traficul se desfasoara in conditiile unui carosabil umed, recomandam conducatorilor auto sa manifeste prudenta la volan, sa se asigure si sa semnalizeze inainte de schimbarea directiei de deplasare, dar si sa creasca distanta de siguranta intre vehicule. In plus, conducatorii auto trebuie sa verifice inainte de a porni la drum ca autovehiculele sa aiba in functiune sistemele de dezaburire, care sa le asigure o buna vizibilitate", au precizat politistii.

Pana la 23.00, cea mai mare parte a tarii este sub avertizare cod galben sau cod portocaliu de ploi torentiale.