Bilant COVID-19: Municipiul Bucuresti raporteaza 16 cazuri noi. 13 judete nu au inregistrat nicio imbolnavire

Municipiul Bucuresti a inregistrat 16 cazuri noi de COVID-19, luni 14 iunie, din totalul de 50 de infectari raportate la nivelul intregii tari. Nu mai putin de 13 judete nu au avut niciun caz nou. In plus, toate judetele raman in scenariul verde, cu o incidenta sub 1,5 la mia de locuitori.

Capitala a inregistrat cele mai multe cazuri noi de COVID-19, mai exact 16 in ultimele 24 de ore. Pe locul doi se situeaza Prahova, cu 8 imbolnaviri noi, iar pe locul trei sunt Mures si Cluj, cu 7 infectari noi.

13 judete nu au raportat niciun caz nou:

Alba

Bihor

Caras-Severin

Calarasi

Covasna

Gorj

Hunedoara

Mehedinti

Neamt

Sibiu

Suceava

Timis

Vaslui

Prahova are cea mai ridicata incidenta, de 0,23 la mia de locuitori, pe cand Gorj marcheaza cea mai scazuta valoare, 0,02 la mia de locuitori.