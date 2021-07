Incendiu puternic la un depozit de deseuri plastice din Salonta. Degajari masive de fum si gaze toxice VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineata, la un depozit de deseuri plastice reciclabile din Salonta, doua hale fiind cuprinse de flacari, a anuntat vineri, 9 iulie, ISU. La fata locului intervin 30 de pompieri cu opt autospeciale.

"La ora 3.41, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Crisana al judetului Bihor a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu de mare amploare la un depozit de deseuri plastice reciclabile situat in localitatea Salonta. Pentru gestionarea evenimentului, la fata locului au fost mobilizati de urgenta peste 30 de pompieri, cu opt autospeciale, din care sapte autospeciale de lucru cu apa si spuma si autospeciala de prima cercetare de evaluare chimica, biologica, radiologica si nucleara, precum si un echipaj de prim-ajutor calificat", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Crisana,Camelia Rosca.

La sosirea pompierilor,incendiul se manifesta in curtea depozitului, la o hala de circa 1.300 mp si generalizat la o alta de aproximativ 600 mp.

"Deocamdata, din fericire, nu s-au inregistrat persoane ranite. Se lucreaza la localizarea incendiului", a precizat Camelia Rosca.

Intr-un mesaj pe Facebook, primaria Salonta il acuza pe proprietarul fabricii ca nu a respectat avertizarile autoritatilor.

"Azi dimineata, depozitul de granule de plastic din fosta fabrica Golden Violet, a luat foc. Proprietarul nici in urma a multor avertizari, din partea autoritatilor, nu a respectat regulile, iar acum focul arde cu un foc imens. Toata lumea este in siguranta, pagubele materiale sunt semnificative si 2 echipaje de pompieri sunt in misiune", a transmis primaria.