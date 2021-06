Incendiu cu repetitie la incineratorul din Brazi. Ce suprafata este afectata

Un nou incendiu a izbucnit luni dimineata la incineratorul din Brazi dupa ce a fost afectat de flacari si in urma cu doua saptamani.

"Dupa ultima inundare a halei, operatorul economic avea de indeplinit obligatiile prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor", a transmis ISU Prahova.

Conform pompierilor, se pare ca arde cu flacara in interior pe o suprafata de 100 de metri patrati.

In urma cu aproape doua saptamani, un alt incendiu a afectat platforma incineratorului din localitatea Brazi, judetul Prahova.

Focul s-a manifestat in interiorul halei incineratorului, pe o suprafata de 2.000 de metri patrati, cu degajare de fum dens in atmosfera, ca urmare a arderii necontrolate a deseurilor din incinta. Pompierii au gasit in zona afectata o persoana decedata.

In urma verificarilor facute s-a stabilit ca ar fi vorba de un angajat al firmei, despre care surse locale au spus ca este posibil sa se fi sinucis, adica el sa fi pus focul.