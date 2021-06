Flacari violente au mistuit o casa din Bucuresti. Un barbat a fost gasit mort in podul locuintei VIDEO

Patru persoane au ajuns la spital dupa ce casa in care locuiau a fost cuprinsa de flacari. Un barbat a fost gasit de pompieri carbonizat in podul locuintei.



Un incendiu violent a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, la o casa din Bucuresti, anunta Digi24.ro. Patru persoane, printre care si doi copii, au ajuns la spital, iar o alta a fost gasita decedata in pod.

"Pana la sosirea fortelor de interventie s-au autoevacuat 3 persoane, una de sex feminin si doi copii minori. Acestia au fost transportati la Spitalul Gr. Alexandrescu de catre un echipaj SMURD. Femeia prezenta arsuri la picior, iar copiii au fost expusi la fum. De asemenea, a fost transportat la Spitalul Floreasca de un alt echipaj SMURD, un barbat cu arsuri de gradul 2 in zona latero-cervicala. La nivelul podului, a fost identificat un barbat, in varsta de aproximativ 35 de ani, decedat", se arata in comunicatul ISU Bucuresti-Ilfov.

Incendiul a izbucnit in jurul orei 3.00, la acoperisul cladirii. A fost nevoie de interventia a 12 autospeciale de pompieri pentru stingerea flacarilor. Dupa doua ore, pompierii au reusit sa lichideze incendiul.