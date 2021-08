Blocul-turn are 60 de metri înălțime FOTO Corriere della Sera

Un incendiu a mistuit un bloc întreg din centrul orașului Milano. Flăcările au izbucnit duminică după-amiază la etajul a 15-lea și s-au răspândit rapid pe toate nivelurile.



Clădirea, cunoscută sub numele de "Torre dei Moro", a fost cuprinsă de o coloană înaltă de fum negru. "Am simțit fumul și am fugit", a spus unul dintre locatari pentru Corriere della Sera.

Toți locatarii imobilului au fost evacuați, iar la fața locului au fost mobilizate zeci de mașini de intervenție.

Aproximativ douăzeci de locatari au avut nevoie de ajutorul medicilor, după ce au suferit intoxicații cu fum. Toți sunt însă în stare bună, nimeni nu a fost rănit.

"Ni s-a spus că panourile care îmbracă clădirea sunt ignifuge, în schimb s-au topit ca untul", a spus un alt rezident al imobilului.

Clădirea, numită „Torre dei Moro”, are atât apartamente, cât și spații de birouri. Imobilul are o înălțime de 60 de metri. Flăcările au distrus complet fațada blocului, însă deocamdată nu se cunoaște dacă a fost afectată structura de rezistență a acestuia.

Cauzele incendiului nu sunt încă clare.