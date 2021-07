Incendii si explozii produse in centre comerciale, depozite si alte cladiri in perioada 2020-2021

Un puternic incendiu a izbucnit sambata, 3 iulie 2021, la un depozit de aluminiu al unei fabrici de BCA din zona industriala a municipiului Constanta, la fata locului - fabrica de BCA Celco - fiind mobilizate mai multe echipaje de pompieri, autoscari si ambulante. Potrivit ISU "Dobrogea", autoritatile au fost alertate prin 112 ca s-au produs trei explozii si ca se vede mult fum gros alb, urmand sa fie transmis si un mesaj RO-Alert catre populatie, "avand in vedere degajarile mari de fum".

Incendii izbucnite in centre comerciale, depozite si alte cladiri in ultimii doi ani:

2021

2 iulie - O explozie urmata de un incendiu s-a produs la Rafinaria Petromidia din Navodari, judetul Constanta, fiind activat Planul Rosu de Interventie, iar localnicii au fost alertati prin mesaj RO-ALERT despre degajarile mari de fum. Mai multe persoane au fost ranite, una dintre acestea suferind arsuri pe aproximativ 45% din suprafata corpului. Pentru gestionarea incidentului, la fata locului au fost trimise opt autospeciale de stingere, doua ambulante SMURD si o unitate de terapie intensiva mobila.

9 iunie - Un incendiu a izbucnit la un bazin de combustibil al unui operator economic de pe drumul 23 Bradu, din judetul Arges, o persoana suferind arsuri. Incendiul s-a manifestat la o hala de produse petroliere si la o constructie de aproximativ 170 mp. Un barbat a suferit arsuri de gradul I la maini si scalp.

8 iunie - Un incendiu a izbucnit in curtea unei firme din localitatea Bocsa, care se ocupa de colectarea deseurilor, fara sa fie inregistrate victime.

5 iunie - Un incendiu a izbucnit la un centru de colectare a deseurilor de pe strada Barsanesti, in sectorul 6 al Capitalei, fiind afectate mai multe containere si o cladire cu etaj.

16 februarie - Un incendiu s-a produs la subsolul cladirii rectoratului Universitatii Politehnica din Bucuresti. Incendiul s-a manifestat cu degajari mari de fum pe o suprafata de 50 de metri patrati, intr-o camera tehnica.

5 februarie - Un incendiu s-a produs in incinta stadionului Giulesti, la nivelul peluzelor, fara a fi inregistrate victime. Incendiul a afectat zona peluzelor, la etajul 1, unde a ars polistiren pe o suprafata de aproximativ 15 metri patrati.

5 februarie - Un incendiu a avut loc la un atelier de mobila pe strada Demetriade din Timisoara, flacarile cuprinzand o suprafata de aproximativ 700 mp. Incendiul s-a manifestat cu ardere generalizata la o hala in care erau depozitate materiale lemnoase, vopseluri si lacuri, cu degajari mari de fum.



2020

7 decembrie - Un puternic incendiu a izbucnit la o cladire cu functiune mixta, de sediu de firma si de spatii de locuit, din comuna Rotunda, judetul Olt. In urma incendiului a fost distrus acoperisul cladirii, pe o suprafata de aproximativ 750 de metri patrati, fiind deteriorate si diferite obiecte si echipamente din imobil.

24 august - Un incendiu violent a izbucnit la doua anexe dintr-un bazar aflat la marginea municipiului Vaslui.

22 august - Un incendiu a avut loc in comuna Brazi, satul Negoiesti, cuprinzand containere ale unei societati de colectare a deseurilor periculoase, echipajele depistand in containere saltele, dar si deseuri medicale. Focul s-a manifestat la doua containere deschise pe o suprafata de aproximativ 40 mp.

18 august - Un incendiu a avut loc in podul cladirii Palatului Administrativ din Resita, care adaposteste sediile Prefecturii si Consiliului Judetean Caras-Severin.

30 iulie - Un incendiu puternic s-a produs la doua hale din Bragadiru (Ilfov). Suprafata afectata a fost de aproximativ 5.000 mp. In depozit se gaseau recipiente usor inflamabile si explozibile. Populatia a fost avertizata printr-un mesaj RO-ALERT.

30 iulie - Un incendiu a izbucnit la o fabrica de confectii din Ivesti, judetul Galati, si a mistuit linia de croitorie si acoperisul cladirii in care functiona aceasta. Pompierii militari au lichidat focul, salvand de la incendiu hala de productie si cladirea de birouri din imediata vecinatate.

28 mai - Un incendiu cu degajare mare de fum a avut loc la o fabrica de produse din carne de la Zarnesti - Poiana Marului. Au fost inregistrate numai pagube materiale - deseuri si mase plastice aflate la subsolul cladirii.

24 martie - Un incendiu a izbucnit la o fabrica de peleti din localitatea argeseana Stefan cel Mare, flacarile extinzandu-se si la un adapost de animale aflat in vecinatate.

24 februarie - Un incendiu a izbucnit la o fabrica de confectii din municipiul Focsani, judetul Vrancea, intinzandu-se pe o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati ai unei hale de productie, iar din cauza degajarilor mari de fum a fost transmis un mesaj de avertizare catre populatia din zona prin sistemul RO-ALERT.

14 ianuarie - Un incendiu produs la o fabrica de saltele din localitatea Urlati, judetul Prahova, s-a manifestat generalizat la intreaga constructie, populatia din zona fiind instiintata prin sistemul de avertizare RO-ALERT. Incendiul s-a manifestat pe o suprafata de circa 1.000 de metri patrati. Din cauza fumului dens degajat, aproximativ 50 de persoane aflate in locuintele din apropiere, au fost evacuate preventiv.

12 ianuarie - Un incendiu a izbucnit la o fabrica din Sebes fiind afectata o hala pe o suprafata de aproximativ 100 de metri patrati.

9 ianuarie - Un incendiu a izbucnit la Fabrica de Electromontaj din sectorul 3 al Capitalei. ISU Bucuresti-Ilfov a emis un mesaj RO-ALERT.