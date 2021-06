Angajatii unei benzinarii, acuzati ca au furat peste 1.000 de litri de motorina, in cardasie cu soferii de camion

Politistii din judetul Alba au descins joi dimineata la opt adrese intr-un dosar de furt de combustibil. Potrivit politistilor, avand complicitatea soferilor unor camioane, angajatii unei statii de carburanti ar fi sustras peste 1.000 de litri de motorina.

"Din cercetari a rezultat ca, in perioada 14 - 28 iunie 2021, angajatii unei statii de carburanti, avand complicitatea unor soferi de camioane care ar fi intrat in statie pentru a alimenta, ar fi sustras peste 1.000 de litri de combustibil pe care, ulterior, l-ar fi depozitat in bidoane si l-ar fi comercializat catre diverse persoane", a anuntat IPJ Alba.

In cadrul cercetarilor, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, efectueaza opt perchezitii, toate in judetul Alba, la o statie de carburanti si la domiciliile a sase persoane, angajati ai statiei, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat.