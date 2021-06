Hot de portofele, prins dupa ce a dat lovitura intr-un centru comercial din Capitala

Un barbat in varsta de 31 de ani a fost prins de politisti in momentul in care sustragea mai multe portofele dintr-un vestiar aflat intr-un centru comercial din Sectorul 3, a informat, miercuri, Politia Capitalei.

Potrivit unui comunicat al DGPMB, politisti din cadrul Sectiei 12 au prins, marti, un barbat de 31 de ani imediat ce a sustras o suma de bani din incinta unei societati comerciale din Sectorul 3.

"Agentii de politie l-au observat pe barbat cand incerca sa paraseasca in graba zona magazinului, l-au somat, iar acesta a incercat sa fuga, fiind prins si imobilizat de politisti. Asupra sa a fost gasita o suma de bani, iar din primele date a rezultat ca ar fi fost sustrasa dintr-un vestiar al complexului comercial", se precizeaza in comunicat.

Sursa citata mentioneaza ca la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje, care au efectuat verificari - atat pentru identificarea persoanei/persoanelor vatamate, cat si pentru identificarea locului in care au fost aruncate portofelele sustrase.

Ulterior, spun oamenii legii, barbatul de 31 de ani a fost condus la sediul subunitatii de politie pentru audieri, fiind si retinut sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.

Cercetarile sunt continuate de Sectia 12 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, cu barbatul in cauza sub masura controlului judiciar.