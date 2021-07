Greva pe aeroporturile din Paris. Atentionarea MAE pentru romanii care calatoresc in Franta

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca sindicatele din Aeroporturile din Paris (ADP), Roissy Charles-de-Gaulle si Orly, au lansat un apel la greva pana luni.

In aceste conditii, exista posibilitatea aparitiei unor intarzieri la decolarea si aterizarea avioanelor pe cele doua aeroporturi mentionate, in intervalul de timp vizat, arata un comunicat MAE.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie urmatoarele telefoane de permanenta: misiunea diplomatica a Romaniei in Republica Franceza: +33680713729, Consulatul General al Romaniei la Marsilia: +33610027164, Consulatul General al Romaniei la Lyon: +33643627736 si Consulatul General al Romaniei la Strasbourg: +33627050022, la care pot apela in functie de zona in care se afla.

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet paris.mae.ro, lyon.mae.ro, strasbourg.mae.ro, marsilia.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie.