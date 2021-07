Barbat din Bistrita-Nasaud care a furat 10.000 de euro unei cunostinte, gasit de politisti la o cafea in Bucuresti

Un barbat de 53 de ani din comuna bistriteana Livezile, acuzat de o cunostinta ca i-a sustras 10.000 de euro in timp ce il vizita, a fost gasit de politisti servind o cafea, in Bucuresti, avand asupra sa o parte din suma sustrasa.

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean din Bistrita-Nasaud, pagubitul este un barbat de 50 de ani din Cluj-Napoca, care fusese gazduit pentru mai multe zile in casa cunostintei sale din Livezile.

In data de 3 iulie, clujeanul a sesizat politistii ca, in cursul noptii anterioare, barbatul de 53 de ani i-ar fi sustras dintr-o borseta suma de 10.000 de euro si ar fi plecat de acasa.

Bistriteanul a fost gasit duminica, 4 iulie, de politisti, la o cafenea din Bucuresti, avand asupra sa 7.000 de euro din suma sustrasa.

"In urma activitatilor desfasurate cu operativitate de politistii Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului, sprijiniti de politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, Directia Operatiuni Speciale si politisti din cadrul Directiei General de Politie a Municipiului Bucuresti, barbatul suspectat de comiterea faptei a fost depistat pe raza Sectorului 6 Bucuresti, totodata fiind recuperat prejudiciul in proportie de 70%", se arata in comunicatul IPJ.

Barbatul de 53 de ani a fost retinut initial pentru 24 de ore, fiind acuzat de furt calificat, iar in cursul zilei de luni va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrita cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.