Fregata "Regina Maria", una din cele doua fregate din dotarea marinei militare romane, a participat zilele acestea la exercitii in Marea Neagra alaturi de fregata "HNMS Evertsen" din Tarile de Jos.

"Fregata,, Regina Maria" (F222) a plecat miercuri, 30 iunie, din portul militar Constanta pentru a se integra in gruparea navala permanenta a Aliantei Nord-Atlantice SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group 2) care actioneaza, in perioada 30 iunie-22 iulie, in Marea Neagra.

La plecare, nava a executat o serie de exercitii impreuna cu fregata "HNMS Evertsen" din Tarile de Jos, in vederea dezvoltarii capacitatii de actiune in comun. Au fost exersate manevre si evolutii care au cuprins trecerea navelor prin diferite scenarii, tehnici si proceduri de R.A.S. (Replanishment At Sea - realimentare pe mare), precum si actiuni complexe, in cadrul serialelor de lupta antiaeriana, cu implicarea aeronavelor de tip MIG 21 LANCER ale Fortelor Aeriene Romane.

Instruirea bilaterala romano-neerlandeza dintre cele doua fregate a avut ca scop cresterea nivelului de interoperabilitate, si a reprezentat un bun prilej pentru echipajul de la bordul fregatei "Reginei Maria" de a se pregati pentru misiunea sub comanda NATO, pe care o vor desfasura in aceasta luna.

Misiunea celor 240 de militari de la bordul fregatei,, Regina Maria" este adaptata la situatia epidemiologica actuala, iar intregul personal participant a fost vaccinat si testat anticovid, inainte de a pleca in misiune, in conformitate cu procedurile in vigoare", se arata intr-un comunicat al Fortelor Navale Romane.







Cu o zi inainte, Fortele Navale Romane au postat iesirea din port a fregatei.









Olanda acuza Rusia ca i-a hartuit cu aviatia militara o fregata in Marea Neagra



Ministerul olandez al Apararii a declarat marti, 29 iunie, ca avioane de vanatoare rusesti au hartuit pe 24 iunie in Marea Neagra o fregata a fortelor navale olandeze, relateaza Reuters.

Potrivit ministerului olandez, avioanele militare ruse au simulat atacuri asupra fregatei Evertsen si i-au bruiat acesteia sistemele de comunicatii.

Aceste actiuni au durat cinci ore in data de 24 iunie si ele "sunt contrare dreptului de libera utilizare a marii", noteaza Ministerul olandez al Apararii in declaratia sa.

Fregata olandeza naviga impreuna cu grupul naval britanic, care atunci patrula in zona.

Ministrul olandez al apararii, Ank Bijleveld-Schouten, a calificat actiunea Rusiei drept "iresponsabila". "Evertsen avea tot dreptul sa navigheze acolo. Nu exista nicio justificare pentru astfel de acte agresive, care cresc inutil riscul de accidente", a explicat titulara Ministerului olandez al Apararii.

Ea a mai spus ca tara sa va discuta despre acest incident cu Rusia, la nivel diplomatic.

Fregata Evertsen participa la exercitiul multinational "Sea Breeze 21", organizat de fortele navale ale Statelor Unite ale Americii si de cele ale Ucrainei, in apele internationale ale Marii Negre si in raioane de instructie terestre din zona Odessa.

Moscova a sustinut ca fregata se indrepta spre apele teritoriale ale Rusiei.