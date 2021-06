Posibila frauda electorala in Simleu Silvaniei: Doi barbati ar fi oferit bani alegatorilor pentru a vota un anume candidat

In Simleu Silvaniei se alege primarul

Doi barbati sunt cercetati pentru infractiunea de corupere de alegatori, ei fiind acuzati ca ar fi oferit bani unor votanti din orasul Simleu Silvaniei, judetul Salaj, in scopul de a-i determina sa voteze un anumit candidat la alegerile partiale de duminica, pentru functia de primar, au anuntat reprezentantii IPJ Salaj.



"La data de 27 iunie, ora 13,31, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Simleu Silvaniei s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de corupere a alegatorilor. Din primele verificari efectuate, se pare ca doi barbati, in varsta de 39 si 49 de ani, s-ar fi deplasat in zona a doua sectii de votare, apartinand de orasul Simleu Silvaniei, unde ar fi oferit sume de bani alegatorilor, in scopul de a-i determina sa voteze un anumit candidat", se arata intr-o informare de presa data publicitatii duminica, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj.

Politistii vor continua cercetarile sub supravegherea unitatii de parchet competente, in vederea stabilirii imprejurarilor comiterii faptei.