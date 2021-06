Augustin Zegrean explica de ce Curtea Constitutionala a dat decizii total opuse in 2012 si 2021 in chestiunea revocarii Avocatului Poporului

Fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean sustine, intr-un interviu pentru News.ro, ca CCR poate sa-si incalce deciziile anterioare, insa acest lucru se intampla de regula pe analiza de constitutionalitate a unor legi, nu pe schimbarea Avocatului Poporului.

Reactia fostului magistrat vine dupa ce CCR a stabilit ca revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului este neconstitutionala, desi, in 2012, pe o speta similara, vizat fiind fostul Avocat al Poporului Gheorghe Iancu, Curtea a decis ca sesizarea e inadmisibila.

Fostul presedinte al CCR mai considera ca Avocatul Poporului are suficiente parghii incat sa nu devina subjugat puterii, astfel incat "poate fi atat de liber pe cat vrea el".

News.ro: In 2012 erati presedintele CCR. De ce CCR a respins sesizarea Opozitiei de atunci (PDL) privind revocarea Avocatului Poporului, Gheorghe Iancu, iar in 2021 CCR a dat dreptate opozitiei de acum (PSD), dupa ce majoritatea de dreapta a revocat-o din functie pe Renate Weber?

Augustin Zegrean: In 2012 era o alta Curte Constitutionala. Curtea de atunci a apreciat ca sesizarea (privind revocarea Avocatului Poporului -n.r.) este inadmisibila, pentru ca Parlamentul este suveran in a-si alege Avocatul Poporului. Parlamentul este cel care alege Avocatul Poporului, tot el trebuie sa-l revoce.

News.ro: Si cum in 2012 Parlamentul era suveran, iar in 2021 nu mai e suveran?

Augustin Zegrean: V-am spus: era o alta Curte Constitutionala, era o alta componenta a Curtii.

News.ro: Dar CCR nu trebuie sa-si respecte deciziile anterioare?

Augustin Zegrean: In general, da. Insa exista si situatii in care poate reveni asupra practicii anterioare. Dar asta se intampla de obicei cand CCR judeca legi, nu schimbarea Avocatului Poporului.

News.ro: Si nici legea de functionare a Avocatului Poporului nu s-a schimbat din 2012 pana azi.

Augustin Zegrean: Exact. Deci nu stiu ce sa va spun, nu stiu care sunt motivele pentru care acum a fost admisa sesizarea. Astept si eu cu interes motivarea deciziei ca sa pot sa-mi fac o parere. Pana atunci, nu am ce sa spun. Repet ce am spus deja. E o alta Curte, o alta componenta.

News.ro: Daca ati fi fost acum judecator CCR, ce decizie ati fi dat?

Augustin Zegrean: Nu-mi puneti intrebarea asta. Nu raspund. Insa mai e o problema aici: dincolo de revocarea doamnei Weber, rapoartele institutiei din ultimii trei ani au fost respinse de Parlament tot prin hotarari. Si acele hotarari au ramas in vigoare. Deci acum avem un Avocat al Poporului care in trei ani nu a facut nimic corect, dupa cum zice Parlamentul, dar CCR il trimite inapoi.

News.ro: Deci activitatea doamnei Weber ca Avocat al Poporului a fost respinsa si a ramas respinsa, dar doamna Weber a fost repusa in functie.

Augustin Zegrean: Da, aici lucrurile sunt ciudate.

News.ro: Credeti ca sunt motive constitutionale care sa stea la baza revocarii doamnei Weber din functia de Avocat al Poporului?

Augustin Zegrean: Nu. Nu a fost nici mai buna, nici mai rea decat alti Avocati ai Poporului care s-au perindat pe acolo.

News.ro: Cine ar trebui sa numeasca Avocatul Poporului: puterea sau opozitia?

Augustin Zegrean: Parlamentul. Nu opozitia conduce tara, ci puterea. Opozitia vorbeste si trebuie sa-I dai posibilitatea sa se exprime, dar puterea decide.

News.ro: Si Avocatul Poporului nu devine subjugat puterii in acest fel?

Augustin Zegrean: Are suficiente parghii incat sa nu devina. Poate fi atat de liber pe cat vrea el. Cand s-a scris Constitutia, eu m-am ocupat de Avocatul Poporului. Si am discutat cu ombudsmanul suedez, pentru ca Suedia e mama acestei institutii. Acolo a aparut prima data acum vreo 300 de ani. In Suedia, Avocatul Poporului este primul om dupa Rege in opinia publica. Puterea lui consta in prestigiul persoanei care ocupa functia. Si de aici intelegeti ce doriti.

