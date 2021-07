Procurorii DNA au pus in document stenogramele unei convorbiri intre un om de afaceri si fostul general SIE FOTO arhiva ziare.com

Dumitru Ciobanu, fost general SIE in anii '90, apare in stenogramele DNA despre traficul de influenta privind favorizarea unei companii turce care participa la licitatii organizate de Ministerul Transporturilor.

Numele generalului de informatii apare si in propunerea de arestare preventiva transmisa de procurorii DNA catre Tribunalul Constanta, in dosarul care ii vizeaza pe sefii Asociatiei Romane de Salvare a Vietilor Omenesti pe Mare.

Procurorii DNA au pus in document stenogramele unei convorbiri intre un om de afaceri si fostul general SIE, in care afaceristul Ion Macovei ii spune fostului general lui Dumitru Ciobanu ca intampina probleme la Catalin Drula, ministrul Transporturilor.

Administratorul uneia dintre firmele care intermediau tranzactiile cu nave ii explica lui Ciobanu ca "este o problema cu acest om care e un caine" pentru care trebuie "gasita o solutie", scrie G4Media.ro dupa ce a consultat documentul.

Discutia a avut loc, potrivit procurorilor, in 3 iunie 2021, in biroul lui Ion Macovei.

Macovei i-a cerut fostului general SIE Dumitru Ciobanu sa gaseasca o cale sa ajunga la ministrul Catalin Drula, pentru ca acesta sa favorizeze o companie turceasca de constructii de autostrazi in cadrul procedurilor de achizitie publica derulate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, potrivit procurorilor.

Macovei Ion: Pentru autostrada Ploiesti - Buzau, care merge si s-a semnat si contractul...

Ciobanu Dumitru: Buzau?

Macovei Ion: Ploiesti spre Buzau. Sunt mai multe loturi, sunt niste turci, am vorbit cu ei, suntem datori sa intram cu ceea ce dumneavoastra imi spuneti. Io am luat-o ca e o chestie cu care poti sa castigi foarte bine

(...)

Macovei Ion: (...) dar este totusi o problema cu acest om, care nu pot sa spun ca-i om, e un caine, acest Drula, si trebuie sa gasim o solutie pentru el.

Implicat si in achizitia la suprapret a navelor folosite de Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, Ion Macovei era nemultumit de "atitudinea intransigenta a Ministrului Transporturilor si Infrastructurii care facea imposibila orice interventie pentru favorizarea firmei turcesti de care inculpatul era interesat, confirmata de catre interlocutor care a propus varianta incercarii influentarii demnitarului prin intermediul unui alt om politic", potrivit procurorilor.

Fostul general SIE Dumitru Ciobanu ar fi cerut ca, in schimbul incercarii de a ajuta firma turceasca, aceasta companie sa incheie contractele pentru emiterea scrisorilor de garantie cu o anumita societate de asigurari, in care ar fi personal implicat, arata DNA in propunerea inaintata Tribunalului Constanta.

Dumitru Ciobanu a lucrat pana in 1989 in cadrul CIE (Centrul de Informatii Externe) pentru UM 0195 (contraspionaj extern) condusa de generalul Ioan Mot. A fost seful Serviciului Europa de Nord (Marea Britanie, Suedia, Danemarca, Norvegia si Finlanda) din cadrul Diviziei Europa (UM 0199). In SIE, dupa 1990, a ajuns sef al Diviziei Contrainformatii (CI) Externe.

Dumitru Ciobanu a intrat in atentia publica in 1997.

La putin timp dupa instalarea lui Emil Constantinescu ca presedinte, Dumitru Ciobanu a transmis Administratiei Prezidentiale un raport in care ii acuza pe Ioan Talpes, chiar seful SIE, ca ar fi primit in anul 1995 suma de 6 milioane de dolari de la contrabandistul sirian Zaher Iskandarani ca sa-l salveze de la arestare, potrivit Romania Libera.

Raportul nu a dus la nici un dosar penal, dar, dupa scandalul izbucnit prin aparitia in presa a documentului, generalii Talpes, Ciobanu si Silinescu au fost trecuti in rezerva din SIE.

Dupa trecerea in rezerva, Dumitru Ciobanu a intrat in afaceri.

In 2005, el a fost in centrul unui scandal in orasul Comanesti, unde primaria a vrut sa cumpere un teren de 12 hectare de la firma Efil detinuta de Dumitru Ciobanu pentru a construi locuinte sociale pentru localnicii afectati de inundatii, potrivit unei anchete publicate atunci de Gardianul. Afacerea a picat dupa ce presa a dezvaluit suma supraevaluata a tranzactiei, de peste 3 milioane de euro, un pret urias pentru acele vremuri.

Numele lui Dumitru Ciobanu a mai aparut intr-un dosar de coruptie, instrumentat de procurori la compania de stat Electrica.

Jurnalistul Ionel Stoica dezvaluia in 2014 ca mai multi martori au relatat la DNA cum Catalin Voicu (general SPP in rezerva) venea la Electrica insotit de Dumitru Ciobanu si alti generali pentru a face presiuni asupra conducerii firmei sa acorde contracte firmei Tech Safety.

Jurnalistul Dan Badea a scris ca generalul Ciobanu a fost in perioada Securitatii comuniste sef al Serviciului Europa de Nord din Divizia Europa (UM 0199) a Serviciului de Informatii Externe (CIE). Impreuna cu generalul Dumitru Iliescu, fost sef al SPP, Ciobanu a infiintat "Agentia Internationala de Protectie si Paza 2000 SRL" (AIPP), firma in care actionar majoritar aparea un interpus.