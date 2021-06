Focar urias de COVID-19 in Spania, intr-o zona turistica frecventata de romani. Mii de persoane sunt in carantina

Focarul de COVID din insula a aparut dupa petrecerile elevilor si studentilor de sfarsit de an FOTO Pixabay

Mii de persoane au fost izolate in Mallorca, Spania, dupa izbucnirea unui focar de COVID. Totul s-a intamplat la scurt timp dupa ce elevi din toata tara au venit pe insula mediteraneana pentru serbarile de sfarsit de an scolar. Aproape 5.000 de persoane au intrat in carantina.

Fernando Simon, reprezentant al Ministerului Sanatatii din Spania, vorbeste despre un numar de 1.200 de cazuri de COVID-19 asociate cu acest focar in diverse regiuni ale tarii.

Tinerii au ajuns la Mallorca prin intermediul unei agentii care a organizat excursia de final de an, scrie El Pais. Tinerii nu au mai tinut cont de masurile sanitare de preventie a infectarii cu coronavirus. Un focar COVID-19 a aparut dupa ce elevii si studentii au participat la un concert si petreceri de strada.

Oficialii au urmarit pana acum 5.126 de turisti in Mallorca. Peste 900 de cazuri de COVID-19, care au legatura cu acest focar, au fost confirmate deja in opt regiuni din Spania continentala.

In schimb, zeci de adolescenti infectati sunt inca pe insula. Unii dintre ei sunt carantinati in camerele lor de hotel.

Mallorca este una dintre zonele turistice ale Spaniei frecventata inclusiv de foarte multi romani.