Premierul Florin Citu spune ca a intervenit ca victimele exploziei de la Petromidia sa fie transferate in strainatate

Premierul Florin Citu sustine ca in urma interventiei sale victimele exploziei de la Petromidia vor fi duse la tratament in strainatate. Transferul se va face cel mai probabil luni.



"Ma bucur ca in urma interventiei mele, cele doua persoane, care in prezent sunt internate la Spitalul Floreasca, vor fi transferate in strainatate. Cel mai probabil, transferul ar urma sa fie facut maine. De fiecare data trebuie sa ne intereseze un singur lucru: pacientul sa aiba parte de cel mai bun tratament", a scris seful Guvernului pe Facebook.

Citu a precizat ca sambata s-a interesat de starea celor doua persoane care au arsuri grave, in urma exploziei de la Petromidia.

"Am discutat atat cu ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, cat si cu secretarul de stat, Raed Arafat. Am solicitat sa beneficieze de cea mai buna ingrijire in tara, iar daca transferul lor in strainatate este o solutie mai buna, trebuie demarata procedura", adauga Florin Citu.

De asemenea, KMG International, actionar majoritar al Rompetrol Rafinare, a anuntat ca ranitii din explozia de vineri de la Rafinaria Petromidia, internati la spitalul Floreasca din Capitala, vor fi transferati la o clinica de specialitate din strainatate, cu sprijinul autoritatilor si in acord cu dorinta familiilor acestora. Medicii romani si-au dat acordul pentru transfer.

O explozie urmata de un incendiu violent a avut loc vineri, in jurul pranzului la rafinaria Petromidia din Navodari. Un tanar a murit si alte cinci persoane s-au ales cu rani si arsuri grave.