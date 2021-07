Florin Citu, premierul Romaniei, a reactionat pe Facebook la circa o ora si jumatate dupa explozia de la Rafinaria Petromidia, explicand care este situatia si ce solicitari a facut in acest sens.

"Am fost informat de Raed Arafat despre explozia de la Platforma Midia-Navodari, imediat dupa producerea incidentului. I-am solicitat secretarului de stat Raed Arafat si sefului IGSU, Dan Iamandi, sa mearga la fata locului si sa coordoneze personal interventia pentru salvarea persoanelor surprinse de explozie. In aceeasi masura, sa se asigure ca sunt alocate toate resursele logistice necesare pentru ca situatia sa fie sub control si sa fie evitata producerea altor victime.

De asemenea, i-am cerut sefului DSU sa analizeze, impreuna cu ceilalti specialisti, daca se impune luarea altor masuri de siguranta, inclusiv evacuarea unor persoane din zona.

In acest moment, salvatorii intervin cu 3 autospeciale de stingere de la ISU Dobrogea, sprijinite de 9 autospeciale de stingere din Calarasi, Ialomita, Tulcea si Braila. Acestor forte li se adauga o autospeciala pentru transportul victimelor multiple, un elicopter SMURD, 5 masini de interventie SMURD si 5 ambulante de la serviciul de Ambulanta Constanta", a scris premierul pe Facebook.