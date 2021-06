Premierul Florin Citu indeamna la vigilenta si anunta ca pericolul generat de fenomenele meteo periculoase nu a trecut

Premierul Florin Citu a transmis, sambata, un mesaj dupa ce operatiunea de salvare a celor 12 muncitori blocati de ape in judetul Vrancea a fost finalizata cu succes. Prim-ministrul anunta, insa, ca pericolul nu a trecut.

"Cele 12 persoane ramase izolate in judetul Vrancea din cauza ploilor abundente au fost salvate si sunt in afara oricarui pericol! Am fost cu totii astazi martori la o misiune complexa de salvare, in care autoritatile centrale si locale au comunicat permanent, au gasit solutii si au coordonat eficient intreaga operatiune, in scopul salvarii de vieti", a scris sambata, pe Facebook, Florin Citu.

Premierul a apreciat ca "misiunea salvatorilor din ultimele doua zile a fost grea, iar acest final fericit are la baza o coordonare eficienta si integrata a tututor efectivelor insarcinate cu responsabilitatea de a interveni in situatii de urgenta".

"La operatiunea din aceasta dupa-amiaza, atat pompierii militari, cei voluntari, salvamontistii, jandarmii din zona puternic afectata de inundatii, cat si salvatorii montani, chemati in sprijin, au reusit, cu efort si implicare, sa gaseasca solutii optime de salvare a oamenilor izolati, in siguranta, fara a pune in pericol vietile celor implicati. Fiind in permanenta legatura cu autoritatile competente in gestionarea acestor situatii dificile, pot spune ca pericolul nu a trecut, de aceea suntem nevoiti sa monitorizam atent situatia si sa intervenim rapid si eficient, pentru a inlatura orice fel de situatie nefericita care poate duce la pierderi de vieti omenesti", a mai afirmat premierul.

Acesta a transmis multumiri tuturor celor care intervin pentru salvarea de vieti: "Doresc sa le multumesc tuturor salvatorilor, pompierilor, salvatorilor montani, pilotilor, voluntarilor, echipajelor medicale, pentru eforturile sustinute in sprijinul oamenilor aflati in suferinta, in scopul salvarii vietii acestora".

12 persoane, aflate intr-o zona forestiera, au ramas izolate, vineri, din cauza cresterii nivelului si debitului raului Zabala, fiind salvate abia sambata.

Meteorologii au emis avertizari Cod portocaliu de ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, incepand de sambata de la pranz, in judetele Bacau, Vrancea, Vaslui, Galati, Braila, Buzau, Ialomita, Calarasi, Constanta, Tulcea si in zona de munte a judetelor Suceava, Neamt si Arges, in timp aproape tot restul tarii va fi sub Cod galben.

De sambata seara, vor ramane sub Cod portocaliu judetele Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea si zona de munte a judetului Buzau, iar incidenta Codului galben se va reduce si ea.