Tronsonul Targu Neamt-Iasi-Ungheni din A8 va fi finantat din fonduri europene, prin Programul Operational de Transport

Segmentul de autostrada Targu Neamt-Iasi-Ungheni, parte din A8, ar urma sa fie construit din bani europeni, prin Programul Operational de Transport sustine presedintele Consiliului Judetean Iasi.

Costel Alexe a scris luni seara pe Facebook ca Iasiul si Moldova nu mai au timp sa astepte, el adaugand ca Guvernul actual a inteles ca este necesara urgentarea constructiei autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures.

Ads

In ceea ce priveste tronsonul Targu Neamt-Iasi-Ungheni, avand lungimea de 100 km, Alexe afirma ca acesta va fi finantat din fonduri europene, prin Programul Operational de Transport.

"Asa cum capetele de autostrada le-am integrat in PNRR, ne-am asumat sa gasim cele mai bune optiuni de finantare si cele mai rapide procese de implementare astfel incat sa beneficiem de aceasta autostrada cat mai curand posibil. Este un obiectiv asumat in fata iesenilor de catre Partidul National Liberal si este sansa unei intregi regiuni de a ne conecta cu Vestul Romaniei. Iasul si Moldova nu mai pot astepta iar actuala guvernare a inteles acest lucru si astfel am ajuns pe harta prioritatilor nationale", sustine seful CJ Iasi, Costel Alexe.

Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat saptamana trecuta la Iasi, ca in PNRR, pe partea de infrastructura, majoritatea fondurilor sunt alocate autostrazilor din Moldova, el evitand sa anunte un termen-limita pentru finalizarea lucrarilor la autostrada A8 Ungheni-Iasi-Targu Mures.