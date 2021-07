Fetita de 7 ani din Ilfov, data disparuta de familie, a fost gasita langa un lan de porumb

O fetita de 7 ani din satul ilfovean Maineasca, a fost data disparuta in dupa-amiaza zilei de duminica, 4 iulie.

Copilul a fost gasit la o ora dupa raportarea disparitiei langa un lan de porumb.

Copila era foarte speriata.

Parintii fetitei anuntase disparitia la 112 in jurul orei 17.22. Mama a spus ca in jurul orei 16.00 nu a mai vazut-o in curte.

A cautat-o peste tot, insa cand a vazut ca nu da de ea, a anuntat politia.

Fortele de ordine s-au mobilizat, iar fetita a fost gasita la iesirea din sat, langa un lan de porumb, in apropiere de DJ 402.

La cautari au participat politistii Serviciului de Investigatii Criminale Ilfov, impreuna cu o echipa complexa, coordonata de comanda Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov si formata din politisti din cadrul subunitatilor teritoriale din orasele Voluntari, Otopeni, Chitila, Snagov si Pantelimon, sprijiniti si de efective din cadrul SAS si de un echipaj canin.