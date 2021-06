Tragedie in Arges. O femeie a fost accidentata mortal de o masina condusa de un barbat de 74 de ani

O femeie a fost lovita mortal de un autoturism pe DN 73 de o masina condusa de un barbat de 74 de ani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Arges.

"Din verificarile preliminare, efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges, s-a stabilit ca un barbat de 74 de ani, din Bucuresti, care conducea un autoturism pe DN 73, pe raza localitatii Micesti, din directia Pitesti catre Campulung, dupa iesirea dintr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, in imprejurari care vor fi stabilite in urma cercetarilor, a accidentat mortal o femeie de 34 de ani, care se deplasa pe aceeasi parte a drumului", au precizat reprezentantii IPJ Arges.

Dosar penal in urma accidentului

Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand ca nu a consumat alcool.

"Totodata, avand in vedere ca victima accidentului rutier se afla in drum catre serviciu, in cauza va fi sesizat Inspectoratul Teritorial de Munca", mai anunta IPJ Arges.

In cauza a fost intocmit un dosar penal, iar cercetarile continua pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a petrecut evenimentul.