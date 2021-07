Femeie omorata in bataie de concubin dupa ce a imprumutat masina familiei unei alte persoane

Sfarsit tragic pentru o femeie din Iasi. A fost batuta crunt de concubin dupa ce ar fi imprumutat masina acestuia unei alte persoane. Barbatul se afla in arest la domiciliu.

Magistratii ieseni l-au bagat in arest la domiciliu pe un individ, pe numele Ovidiu Morosanu, cercetat dupa un incident extrem de violent. Conform procurorilor, in urma cu cateva zile, individul ar fi batut-o pe concubina sa cu pumnii in cap, pe motiv ca femeia i-ar fi imprumutat cuiva autoturismul lor, scrie BZI.ro.

Ads

"Instanta admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi. Dispune arestarea preventiva a inculpatului Ovidiu Morosanu, pentru savarsirea infractiunii de omor asupra unui membru de familie, pentru o perioada de 30 de zile. Dispune emiterea de indata a mandatului de arestare preventiva pe numele inculpatului Ovidiu Morosanu", au precizat magistratii ieseni.

La audieri, ieseanul a sustinut ca cearta ar fi pornit de la faptul ca femeia ar fi imprumutat cuiva autoturismul lor. De asemenea, acesta ar fi recunoscut partial agresiunea produsa.

Individul se afla in arest la domiciliu.