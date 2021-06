Femeia care a murit din cauza tulpinii indiene COVID-19 nu era vaccinata. Valeriu Gheorghita avertizeaza ca mutatia poate sa devina dominanta

Femeia de 72 de ani care a murit la Spitalul Judetean din Pitesti, dupa ce a fost infectata cu tulpina Delta a virusului SARS-CoV-2, nu fusese vaccinata, a anuntat, joi, medicul Valeriu Gheorghita. El a afirmat ca unele dintre cazurile de infectare cu aceasta tulpina "par de origine autohtona mai degraba", si nu de import, iar estimarile arata ca tulpina Delta va deveni curand dominanta la nivel global.

"Din informatiile mele, obtinute de la Directia de Sanatate Publica a judetului Arges, mai este o persoana care in momentul de fata e confirmata cu tulpina Delta, internata in terapie intensiva, in terapie non-COVID, avand in vedere ca este la distanta mai mare de timp de la debutul bolii si nu mai este considerata contagioasa la acest moment", a declarat Valeriu Gheorghita, joi dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa.

Conform acestuia, din secventierile realizate pana in 20 iunie a reiesit ca au fost identificate 44 de cazuri de infectare cu tulpina Delta, in noua judete, cele mai multe fiind in Ilfov, Arges si Bucuresti.

"O parte dintre cazuri nu au un istoric epidemiologic relevant, si anume sunt cazuri care par de o origine autohtona mai degraba, decat cazuri de import. Tocmai de aceea este important - reamintesc faptul ca tulpina Delta are toata capacitatea de a deveni tulpina dominanta, tulpina majoritara in ceea ce priveste numarul de cazuri de COVID-19, prin faptul ca are aceasta capacitate crescuta de transmitere, cu cel putin 60%, are o capacitate crescuta de a se lega de receptorii specifici virusului SARS-CoV si de asemenea se poate asocia, intr-o oarecare masura, cu reducerea eficientei vaccinurilor daca nu completam schema de vaccinare, asa incat este foarte important sa avem o schema de vaccinare completa pentru a beneficia de protectia maximala fata de aceasta varianta virala de ingrijorare, tulpina Delta", a adaugat medicul.

El a subliniat importanta vaccinarii unui numar cat mai mare de persoane, in contextul in care la nivel mondial se estimeaza ca tulpina Deta va deveni dominanta pana la sfarsitul lunii august.

Gheorghita a mentionat ca datele din alte tari arata ca transmiterea acestei tulpini este ridicata in randul celor nevaccinati sau al persoanelor care nu au facut schema completa de imunizare.