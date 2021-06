Ce pateste in Romania o femeie care-si ucide sotul pentru ca a maltratat-o sistematic: 5 ani de inchisoare, un milion de lei daune si patru copii orfani

O femeie din judetul Botosani, mama a patru copii, a fost condamnata la cinci ani de inchiosare pentru omor dupa ce si-a ucis sotul intr-un moment de furie. In pronuntarea sentintei, judecatorul a tinut cont de agresiunile la care femeia a fost supusa inainte de crima.

Un dosar de omor judecat in prima instanta la Tribunalul Botosani arata efectele devastatoare ale consumului de alcool si violentei domestice. Patru copii de sapte, opt (gemeni) si noua ani au ramas fara tata, iar mama lor a fost condamnata la cinci ani de inchisoare pentru omor intr-un caz extrem de violenta domestica.

Totul s-a intamplat in orasul Flamanzi, judetul Botosani, in luna octombrie a anului 2020. Potrivit procurorului care a trimis in judecata dosarul, "relatia conjugala se desfasura in limite normale, dar pe fondul consumului de alcool din partea celor doi soti apareau diferite conflicte, unele dintre ele degenerand in agresiuni".

Astfel, in dimineata zilei de 4 octombrie 2020, cei doi soti au mers in piata din Flamanzi, au baut fiecare cate o cafea si dupa ce au terminat ce aveau de facut, s-au reintors acasa, in jurul amiezii. In drum spre casa, cei doi soti au cumparat o sticla de 2,5 litri de bere, pe care au baut-o dupa ce au ajuns acasa.

La scurt timp, intre cei doi soti, sustin procurorii, "s-a iscat un conflict spontan legat de achizitionarea unei alte sticle de bere", femeia refuzand sa mearga sa cumpere o alta sticla de bere. In tot acest timp, barbatul statea intins pe pat, iar cand femeia s-a apropiat de el, a prins-o cu mana de gura si a impins-o.

"Inculpata s-a enervat, a parasit incaperea si, in timp ce victima a ramas in continuare intins pe pat, inculpata s-a deplasat in camera care avea destinatia de bucatarie, de unde s-a inarmat cu un cutit, s-a intors in camera in care sotul ei statea pe pat si i-a aplicat o lovitura cu acel cutit in zona pieptului", se arata in rechizitoriu.

Ads

Cand barbatul a inceput sa sangereze, femeia s-a speriat si i-a spus unuia dintre copii sa sune la 112. Barbatul a fost preluat de o ambulanta, dar a murit la spital. Femeia a fost arestata si trimisa in judecata pentru omor.

Scandaluri domestice sfarsite cu o crima

Ancheta avea sa scoata la iveala ca la momentul crimei victima avea o alcoolemie de 2,07 grame de alcool in sange. De asemenea, cercetarile aveau sa mai arate ca inainte de a-si omori sotul, femeia a fost supusa in mod repetat agresiunilor din partea barbatului.

"Intre soti au existat tensiuni aproape toata perioada casatoriei, pe fondul consumului de alcool, manifestate uneori prin injurii si agresiune fizica, victima fiind sotia.

Ads

Conflictele care au avut loc intre soti de-a lungul anilor se finalizau prin impacare pentru ca sotia, fiind familista, nu a recurs la separare si nu a solicitat autoritatilor ordin de protectie", a aratat ancheta sociala realizata in cazul familiei cu probleme.

De altfel, tot in urma anchetei a mai reiesit ca violentele dintre cei doi soti erau cunoscute si politistilor, care l-au amendat pe barbat in anul 2014 pentru ca,

"pe un drum din localitatea Flamanzi, a adresat inculpatei cuvinte si expresii jignitoare, de natura sa-i lezeze demnitatea".

O martora audiata in dosar a declarat la proces ca "inca de la inceput viata Mihaelei a fost foarte grea in sensul ca era batuta, certata si, pentru ca la inceput membrii familiei ei i-au facut observatie sotului cu privire la comportament, acesta i-a interzis sa-si mai viziteze rudele".

Ads

"Din acest motiv Mihaela nu a avut parte de nici un ajutor in cresterea celor patru copii si i-a fost deosebit de greu pentru ca diferentele dintre copii erau mici iar 2 dintre ei erau gemeni. Asa a ajuns Mihaela sa se transforme dintr-o fata vesela si plina de viata intr-o mama slaba si suparata. Din discutiile pe care eu le-am avut dupa acest incident atat cu surorile ei, cat si cu foarte multe femei a reiesit ca viata inculpatei a fost una foarte grea pentru ca, pe langa certuri si batai, tot inculpata era cea care trebuia sa plece la munca in strainatate", a mai aratat una dintre martore, in favoarea femeii acuzate de omor.

"Stiu ce viata grea a avut Mihaela"

Un alt martor care a depus marturie in favoarea femeii acuzate de omor a fost cumnantul acesteia. Barbatul a declarat femeia era batuta sistematic. "Stiu ce viata a avut Mihaela pentru ca eu sunt casatorit cu sora ei si locuiesc in gospodaria mamei ei. A avut parte de certuri si batai si de multe ori a ajuns acasa la mama ei desculta si plangand. De multe ori sotia mea ma suna pe mine sa ma duc pana la Mihaela acasa pentru a-i desparti. Certurile proveneau si de la consumul de alcool al sotului ei, iar in ultimii ani incepuse si Mihaela sa mai consume.

Ads

Foarte mult au suferit copii lor din cauza acestor certuri si scandaluri, iar fetita este cea care a suferit cel mai mult si stiu acest lucuru pentru ca am discutat cu copii atunci cand veneau acasa la soacra mea", a declarat martorul.

Barbatul a mai spus ca femeia "isi dorea foarte tare sa le faca copiilor o baie, iar pentru ca sotul ei refuza sa plece la munca in strainatate, tot Mihaela a aplecat in Germania si, cu banii castigati de acolo dupa primul an, a reusit sa faca acea baie la care visase si o bucatarie, pe care le-a dotat cu tot ce trebuie".

"Cred ca s-a ajuns in situatia asta pentru ca Mihaela nu a mai suportat scandalurile, atata umilinta si atata suferinta. Dupa cum puteti vedea, Mihaela are nasul rupt in urma loviturilor aplicate de sotul ei si atunci a venit la noi acasa plangand si plina de sange", a mai declarat martorul in proces.

Ads

Argumentele cu care avocata acuzatei a incercat sa obtina o pedeapsa cat mai blanda

Avocata Mihaelei i-a cerut judecatorului sa tina cont, la pronuntarea sentintei, de circumstantele in care femeia a ajuns sa comita crima de care este acuzata.

"Viata de familie a acesteia este deja zugravita in dosar, a avut de partea sa persoane care au aratat instantei cu curaj si simt de raspundere care a fost viata sa ca sotie, si cat de mult a vrut sa isi creasca copiii si cum s-a sacrificat pentru a le asigura acel minim necesar.

Pe de alta parte, in viata intima a inculpatei, ea a fost intotdeauna brutalizata si daca a refuzat a fost mereu batuta. Astfel, victima a avut un impact absolut devastator asupra ei, astfel incat poate afirma ca cei patru copii, pe care ii iubeste, sunt nascuti in urma unor repetate acte de violenta ca sa nu spuna altfel din punct de vedere juridic", a aratat avocata, care a caracterizat-o pe clienta sa ca "o femeie blanda, cuminte, gospodina si care intr-un moment ingrozitor a incalcat legea".

Ads

"Se umpluse paharul, iar eu nu mai rezistam"

Femeia judecata pentru omor a povestit cum a ajuns sa comita crima, declarand ca nu a mai suportat violentele la care a fost supusa.

"In acea zi cearta a izbucnit din nimic si sotul meu m-a trimis sa mai cumpar bautura si pentru ca eu n-am vrut, m-a prins de gat si de fata si m-a imbrancit tare. Atunci, de nervi, am luat cutitul si l-am lovit, fara insa sa ma gandesc ca ar putea sa moara. Eram atat de nervoasa pentru ca se adunasera prea multe, pur si simplu se umpluse paharul, iar eu nu mai rezistam pentru ca imi reprosa ca eu nu aduc bani acasa, iar certurile de la bautura erau la ordinea zilei", a declarat femeia in proces.

Judecatorul a tinut cont de situatia dinaintea crimei

Ads

In pronuntarea sentintei de condamnare la cinci ani de inchisoare, judecatorul a tinut cont de situatia femeii dinainte de comiterea crimei.

"In conditiile in care martorii au aratat ca inculpata era batuta frecvent, ca era certata, fugarita si injurata si ca i se reprosa ca nu aduce bani in casa in mod constant, ca in saptamana precedenta a fost lovita atat de puternic de victima incat i-a scos un dinte, ca in ziua incidentului victima a certat-o in public pentru ca a cumparat materiale pentru casa de la magazinul din localitate, ca alcolemia victimei in ziua incidentului a fost de 2,07g %0, concluzia instantei este ca gestul violent al victimei a produs inculpatei o tulburare atat de puternica incat a pierdut controlul asupra actiunilor sale.

Ads

In sprijinul acestei concluzii vine si evaluarea psihiatrica facuta inculpatei, diagnosticul fiind de "tulburare de personalitate de tip instabil-emotional cu interferente onirofile", se arata in sentinta Tribunalului Botosani, care a fost atacata cu apel.

Judecatorul care a condamnat-o pe femeia acuzata de omor la cinci ani de inchisoare a mai subliniat ca "inculpata nu este cunoscuta cu antecedente penale, are varsta de 42 ani, are o scolarizare modica, a avut o atitudine sincera in declaratiile sale, este mama a 4 copii de varste mici".

De asemenea, a cantarit in luarea deciziei faptul ca femeia a manifestat fata de copii "o intensa preocupare, atat in ce priveste conditiile de viata - pe care a incercat sa le imbunatateasca, inclusiv prin plecarea la munca in strainatate - cat si prin preocuparea fata de nivelul lor educational, dovada in acest sens fiind declaratia martorei L.L., fost cadru didactic, la care inculpata a apelat pentru a imbunatati cunostintele scolare ale fetitei".

Ads

Tribunalul Botosani a obligat-o pe femeie sa le achite celor patru copii ai sai daune morale de un milion de lei, dar o sentinta finala in acest caz va pronunta Curtea de Apel Suceava, urmatorul termen din dosar fiind programat in 18 iunie.