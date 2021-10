Facebook, WhatsApp și Instagram, probleme tehnice în România

Reţelele de socializare Instagram, Facebook şi WhatsApp au înregistrat, luni, 4 octombrie, o serie de probleme tehnice, fapt care a dus la întreruperea aplicaţiilor.

Aplicaţiile nu mai disponibile de luni după-amiază.

Ads

Din cauza unor probleme tehnice, aplicaţiile grupului Facebook (WhatsApp, Instagram et Facebook) au fost inaccesibile luni, după ora 17.00.

Potrivit Downdetector care urmăreşte defecţiunile, aproape 10.000 de utilizatori nu mai au acces la Instagram. Nici versiunile web, nici aplicaţiile mobile nu sunt disponibile. Defecțiunea ar fi localizată în unul din serverele companiei Amazon.

Utilizatorii care au încercat să intre pe versiunea de desktop a WhatsApp au fost întâmpinaţi cu mesaje privind lipsa conectării "This site can't be reached" sau "Computer neconectat. Asiguraţi-vă că computerul dvs. are o conexiune activă la internet", în timp ce pe versiunea de aplicaţie mesajele nu se transmit.

La conectarea pe Facebook, mesajul este "This site can't be reached. Check if there is a typo in ro-ro.facebook.com. If spelling is correct, try running Windows Network Diagnostics". Acelaşi mesaj apare şi la încercarea de conectare pe Instagram.

Zeci de mii de utilizatori de Internet din România, Statele Unite, Mexic, Franţa, Norvegia, Grecia şi alte ţări au raportat că nu au putut accesa serviciile Facebook şi Instagram.

La aplicaţia WhatsApp, când utilizatorii trimit mesaje, apare mesajul "se conectează" şi pictograma ceasului, dar conţinutul nu este trimis la destinatar.