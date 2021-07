UPDATE Explozie la Rafinaria Petromidia din Navodari. O persoana este disparuta, trei sunt ranite VIDEO

O explozie a avut loc vineri, 2 iulie, la Navodari, la Rafinaria Petromidia. Potrivit ISU Constanta, e vorba despre o explozie la o instalatie de transport petrolier. Trei persoane au fost ranite, iar una este disparuta.



UPDATE 13.48 Potrivit sefului DSU, Raed Arafat, o persoana este disparuta.

"Interventia e inca in plina desfasurare. Exista zone cu flacara deschisa. Se lucreaza pe limitare si stingere. E mult mai scazut pericolul exploziei, dar nu putem exclude atata timp cat mai este flacara deschisa", a spus Arafat pentru Digi24.

UPDATE 13.27 Situatia este sub control, informeaza ISU. Nu sunt puse in pericol vecinatatile. Zona in care s-a produs incidentul este cea cu cel mai ridicat risc.

UPDATE 13.15 Au fost mobilizate forte de interventie din patru judete invecinate. Salvatorii actioneaza pentru inchiderea robinetilor si intreruperea alimentarii cu combustibil.

UPDATE 13.10 Trei persoane au fost ranite in urma exploziei, una dintre ele, care are arsuri pe 45% suprafata corporala, fiind transportata cu elicopterul la Spitalul Judetean Constanta.

UPDATE 12.55 "Impactul asupra mediului poate fi major. Din primele evaluari facute de anm, norul de fum se deplaseaza spre mare. Avem la fata locului laborator mobil pentru a monitoriza calitatea aerului", a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Una dintre victime este ranita grav, cu arsuri de cai aeriene si pe aproximativ 45% pe suprafata corpului.

A fost activat planul rosu de urgenta. Oamenii au primit mesaje Ro-Alert cu pericol de explozie. La fata locului s-a deplasat inclusiv Raed Arafat si Lucian Bode.

Norul de fum poate fi vazut de la mare distanta. Potrivit ISU Constanta, pentru gestionarea incidentului, la fata locului au fost trimise opt autospeciale de stingere, 2 ambulante SMURD si 1 unitate de terapie intensiva mobila.

In anul 1975, a fost infiintat Combinatul Petrochimic Midia Navodari pe o platforma de 480 hectare. Proiectarea si constructia sa a avut loc intre anii 1975-1977, pe baza tehnologiilor romanesti performante de rafinare si a unor licente straine.

Este cea mai mare rafinarie din tara.

Stire in curs de actualizare