Ministrul Mediului, dupa explozia de la Petromidia: Norul de fum se deplaseaza spre mare

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, vineri, 2 iulie, dupa explozia de la Rafinaria Petromidia, ca impactul asupra mediului va fi major. "Norul de fum nu se deplaseaza spre tarm, se deplaseaza spre mare", a transmis ministrul.



"Am fost informat ca acum cateva minute a avut loc o explozie majora la Petromidia Navodri. Situatia este grava. Controll a fost prelate de Isu, se concentreaza toata lumea pe stingerea incendiului. Acesul este restrictioat, limtat, nici comisarii GNM nu au acces in zona, exista in continuare pericol de explozie", a declarat, vineri, Tanczos Barna, intro cnferinta de prsa.

Acesta a precizat ca impactul asupra mediului va fi major.



"Impactul asupra mediului va fi major, din primele evaluari facute de ANM, norul de fum nu se deplaseaza spre tarm, se deplaseaza spre mare. Avem la fata locului laboratorul mobil", a mai transmis ministrul.

Un incendiu violent a izbucnit, vineri, la Rafinaria Petromidia, focul si fumul puternic putand fi vazute de la mare distanta. Doua persoane au fost ranite.

Si Administratia Nationala de Meteorologie confirma ca norul de fum este directionat spre mare.

"La ora 13:00 circulatia aerului este relativ slaba in imediata apropiere a solului, iar la inaltimi de pe peste 30...40 m, vantul sufla slab, cu viteze de peste 15 - 20 km/h, din directie predominant nord-vestica.

Avand in vedere simularile modelelor numerice rulate in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie privind evolutia norului de fum din zona Petromidia-Navodari, se apreciaza ca circulatia aerului va continua sa fie din sector predominant nord-vestic - vestic, astfel ca evolutia norului de fum va fi de usoara deplasare catre est - sud-est (spre mare).

Dupa orele 17:00 - 18:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, respectiv averse torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului, vijelii si grindina", se arata in informarea ANM.