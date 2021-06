Ucraina si SUA incep exercitii militare in Marea Neagra, in pofida protestelor Rusiei. Romania participa cu doua nave, inclusiv fregata Regina Maria

Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters.

Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta ca a tras tiruri de avertisment si a lansat bombe in calea distrugatorului britanic HMS Defender pentru a-l indeparta din apele Marii Negre in largul Crimeii. Marea Britanie a respins versiunea incidentului prezentata de Moscova.

Ads

Rusia a anexat Crimeea in 2014 si pretinde ca este teritoriu rusesc, dar peninsula este recunoscuta la nivel international ca parte a Ucrainei.

Ambasada Rusiei la Washington a cerut saptamana trecuta anularea exercitiilor Sea Breeze, iar Ministerul rus al Apararii a declarat ca va reactiona daca va fi necesar pentru a proteja securitatea nationala a Rusiei.

Sea Breeze 2021 este programat sa dureze doua saptamani, implicand aproximativ 5.000 de militari NATO si ai tarilor aliate, precum si circa 30 de nave si 40 de avioane. Vor participa de asemenea distrugatorul cu rachete ghidate USS Ross si trupe de infanterie marina americane.

Ucraina afirma ca obiectivul principal este de a castiga experienta in actiuni comune in cadrul unor operatiuni multinationale de mentinere a pacii si de securitate.

Relatiile intre Kiev si Moscova s-au deteriorat semnificativ dupa anexarea Crimeii de catre Rusia, care acorda sprijin rebelilor separatisti in estul Ucrainei.

Tensiunile au escaladat dupa ce Rusia a comasat in primavara efective importante de trupe si tehnica militara la frontiera cu Ucraina, dintre care o parte au ramas pe loc, desi la 22 aprilie Moscova anuntase retragerea lor.









Doua nave romanesti participa la Sea Breaze



Fortele Navale Romane participa, in perioada 28 iunie - 10 iulie, la Exercitiul multinational,, Sea Breeze 21", organizat de fortele navale ale SUA si cele ale Ucrainei, in apele internationale ale Marii Negre si in raioane de instructie terestre din zona Odessa, potrivit unui comunicat transmis luni de Fortele Navale Romane.

Corveta "Contraamiral Horia Maccelariu" (265) a plecat sambata, 26 iunie, din portul militar Mangalia, si a luat cap-compas portul Odessa din Ucraina, unde a acostat duminica, 27 iunie, alaturi de alte nave militare straine care participa la "Sea Breeze 21".

Cea de-a doua nava militara care va reprezenta Fortele Navale Romane la exercitiul din Ucraina este fregata "Regina Maria" (222) cu un elicopter IAR 330 "Puma Naval" ambarcat la bord. Fregata va pleca miercuri, 30 iunie, din portul militar Constanta, va executa o serie de exercitii in comun cu fregata neerlandeza HNLMS "Evertsen", dupa care se va integra in gruparea navala permanenta a Aliantei Nord-Atlantice SNMG-2 care opereaza in Marea Neagra si va participa la Exercitiul "Sea Breeze 21" din Ucraina.

Ads

Pe timpul desfasurarii exercitiului, doi elevi militari de la Scolii Militare de Maistri Militari a Fortelor Navale "Amiral Ion Murgescu" vor fi ambarcati, in perioada 29 iunie -7 iulie, la bordul unui distrugator al Fortelor Navale ale SUA in Europa care participa la "Sea Breeze 21", unde vor efectua un stagiu de pregatire practica, coordonat de marinarii americani.