Din 27 mai, chestorul Liviu Vasilescu este imputenicit la conducerea Directiei Generale Anticoruptie, urmand ca, in termen de sase luni, Ministerul Afacerilor Interne sa organizeze concurs pentru ocuparea functiei de director.

Se pare ca dupa expirarea mandatului de imputernicit la sefia DGA a fostului sef al Politiei Romane, cel care si-a dat demisia din functie dupa scandalul privind negocierea inmormantarii interlopului Emi Pian, s-ar organiza un concurs pentru ocuparea acestui post.

Pe surse apar deja nume ale unor posibili candidati. Unul ar fi seful IPJ Giurgiu, comisarul sef Catalin Georgescu, iar cel de-al doilea ar fi comisarul Comisarul Victor Ivascu, adjunctul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor.





Cine este seful IPJ Giurgiu, Catalin Georgescu

Are 44 de ani si, din 2018, conduce Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu. Este din Ploiesti, Prahova, a absolvit Academia de Politie din Bucuresti, este casatorit si are doi copii, conform CV-ului postat pe site-ul inspectoratului.

Din 2002 si-a inceput cariera la Giurgiu ca ofiter specialist la Biroul de Cercetari penale de la politia municipiului, apoi a avansat ca sef al acestui serviciu. A mai fost sef al Arestului de la Giurgiu, apoi, din 2010, a fost adjunct al inspectorului sef al IPJ Giurgiu, a fost imputernicit cateva luni ca sef al IPJ Giurgiu, apoi a revenit pe functia de adjucnt ca, din 2018, sa devina seful acestei structuri.

Insa, pe mandatul sau, Georgescu nu a dus lipsa de scandaluri, cel mai recent fiind inregistrat chiar la inceputul acestui an, cand depozitul de probe al IPJ a fost spart de hoti. Camera de corpuri delicte a fost golita de bijuterii, haine contrafacute, documente, unele probabil secrete, bani, confiscate de-a lungul timpului de politisti. In locul respectiv se aflau si arme de foc, insa hotii nu s-au atins de ele. Apoi au schimbat lacatul si au plecat.

Furtul a fost descoperit pe 5 februarie 2021. Si se pare ca hotii au lucrat nestingheriti zeci de minute, mai ales ca se presupune ca jaful a fost dat intr-o noapte cand politia facea razii printre infractori.

Lucian Bode a trimis corpul de control pentru a verifica cele intamplate. Mai multi politisti au fost audiati in legatura cu acest jaf, insa nu se stie ce s-a intamplat mai departe.



In luna aprilie a anului trecut, IPJ Giurgiu a avut din nou un scandal, dupa ce seful Politiei din Bolintin Vale l-a batut pe un barbat participant la o petrecere organizata in fata curtii, in plina pandemie.

Intr-o filmare aparuta pe internet se poate vedea cum unul dintre oamenii legii - chiar seful Politiei din Bolintin Vale, potrivit martorilor - il loveste violent si in mod repetat pe unul dintre barbatii culcati la pamant.

Un alt scandal la IPJ Giurgiu a fost in toamna anului trecut cand la sefia Politiei Rutiere a fost numit un politist controversat, predecesorul sau fiind tras pe linie moarta duopa ce nu a mai primit certificatul ORNIS.

Cine este comisarul Ivascu, un alt politist care viseaza la unul dintre cele mai importante structuri din MAI

Comisarul sef Victor Stefan Ivascu este imputernicit, in acest moment, director general adjunct al Directiei Generale Anticoruptie.

Se pare, insa, ca este nimeni altul decat iubitul Stefaniei Gabriellei Ferencz, secretarul general al MAI, iar aceasta l-ar fi ajutat sa vina la sefia DGA, dupa ce a lucrat la Serviciile de Permise din Sibiu, Maramures, apoi a ajuns adjunct al sefului Directiei Generale de Permise si Inmatriculari de la Bucuresti.

De altfel comisarul Ivascu a fost trimis la Suceava, in decembrie 2020, pentru a coordona activitatea serviciului de permise de acolo, dupa ce structura a foist decapitata in urma scandalului privind activitatile de corutie din acea institutie.

Partenera sa de viata este cunoscuta de unii drept "Blonda lui Boc", de pe cand fostul premier facuse o adevarata pasiune pentru "Stefi". Iar de altii drept "doamna colonel", pentru cariera exploziva a celei care a fost sefa de cabinet parlamentar la doar 25 de ani, conform informatiile publicate de cotidianul National. Dupa care a devenit sefa Serviciului Patrimoniului din Primaria Cluj - Napoca si sefa de cabinet a premierului Boc.

Chestorul Liviu Vasilescu, fostul sef al Politiei Romane, care si-a dat demisia dupa scandalul inmormantarii interlopului Emi Pian, este al noulea sef al Directiei Generale Anticoruptie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Institutia a fost infiintata in urma cu 16 ani si este considerata o structura de elita pentru prevenirea si combaterea coruptiei in randul personalului ministerului.