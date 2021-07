Evaziune fiscala de milioane prin mai multe studiouri clandestine de videochat. Niciun leu nu a fost platit ca impozit la stat VIDEO

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Galati au efectuat, joi, 21 de perchezitii domiciliare, in municipiile Brasov si Galati, la persoane banuite de evaziune fiscala in forma continuata.

Potrivit reprezentantilor Politiei Romane, din cercetari a reiesit ca, in perioada 2017 - 2021, mai multe societati comerciale, care isi desfasoara activitatea in municipiul Galati, ar fi angajat persoane fizice pentru prestarea de activitati de videochat, in locatii special amenajate, fara ca veniturile realizate sa fie inregistrate, in totalitate, in evidentele contabile.

Ads

Prejudiciul partial stabilit este de aproximativ 2,5 milioane de lei.

Cardul de masa Up Dejun vine cu cost 0 si discount de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!

"La perchezitii, au fost descoperite si ridicate 96 de sisteme de calcul, telefoane mobile si suporturi de stocare a datelor, care ar contine informatii rezultate din activitatile ilegale desfasurate, precum si 23.000 de lei.

11 persoane sunt cercetate de politisti pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata", au mai informat reprezentantii Politiei.

La actiune, au participat luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale si politisti ai Inspectoratului de Politie Judetean Galati.