Fenomenala Eszter: campioană mondială la dans sportiv, masterandă la Harvard şi jucătoare de tenis. Traseul de film al tinerei pentru care a fost intonat imnul României în străinătate

Campioană mondială la dans sportiv, Eszter Pap studiază la Harvard Business School, unde este

masterandă. Și visează să aibă același succes și în economie, la fel ca în sport.

La numai 25 de ani, Eszter Pap are deja un CV de invidiat la dans sportiv. Tânăra a început devreme acest sport, încă de la grădiniţă, când s-a înscris la un club de dans, iar din acel moment a fost „dragoste la prima vedere”.

Ads

„Aveam doar cinci ani când dansul sportiv a apărut în viaţa mea. Tot cam pe atunci, în

aceeaşi perioadă, am început să practic şi tenisul de câmp, iar timp de câțiva ani le-am practicat pe ambele, în paralel. Privind în urmă, pot spune că până la vârsta de 11 ani le-am făcut pe ambele, în paralel. Dar încă de la început mi-am dorit o carieră importantă, cu rezultate bune, așa că a devenit evident că trebuia să fac o alegere.

Ar fi fost prea dificil să fac ambele sporturi în paralel și mai departe, trebuia să mă

concentrez pe unul singur. Și am făcut alegerea”, povestește Eszter. Așa a ales dansul

sportiv, care i-a adus rezultate extraordinare. A câștigat nenumărate medalii, glorie și a făcut ca imnul României să răsune la competiții importante și să fluture tricolorul.

Numai că asta a implicat mii, dacă nu zeci de mii de ore de muncă, antrenamente intense, cantonamente şi perioade lungi petrecute departe de casă şi de toţi cei dragi cu eforturi susținute. Însă dacă este să tragă o linie, toate acestea au meritat.

Campioană mondială pentru România

Acum opt ani, Eszter Pap a cucerit medalia de aur și titlul de campioană mondială. Și tot atunci a luat aurul și la Cupa Mondială. Însă nu acestea au fost primele sau singurele ei performanțe.

În 2010, tânăra a reușit să câștige, la doar 14 ani, medalia de bronz la Campionatul Mondial de Juniori de la Moscova. Și asta nu este tot. Eszter este și multiplă campioană națională la dans sportiv. Ea a fost de nu mai puțin de opt ori campioană națională la acest sport al eleganței. În plus, tânăra a cucerit în total nu mai puţin de 71 de trofee la o mulțime de concursuri internaţionale, desfăşurate în 18 ţări.

Evident, pentru Eszter Pap cea mai mare performanță rămâne titlul de campioană mondială pe care l-a câștigat în 2013.

„Cea mai importantă performanţă sportivă pentru mine a fost în anul 2013, în momentul în care am obţinut titlul de campioană mondială la dans sportiv. Este şi primul titlu mondial la dans sportiv, secţia Ballroom, din istoria României, e un moment de care sunt tare mândră. Cupa Mondială şi medalia de aur se află în camera mea şi îmi reamintesc şi azi de acele momente.

Ads

Ce am simţit atunci când am urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial nu se poate descrie. Este un vis ce a devenit rea-litate, un moment unic în viaţă. Un moment pentru care am muncit foarte mult şi pe care l-am dorit din toată inima“, spune Eszter.

Cel mai dificil moment din viață

Și pentru că în viața oricărui mare sportiv vine acel moment greu când cu inima strânsă

renunță la sportul care l-a consacrat, Eszter nu putea face excepție. A trecut prin aceleași emoții și s-a retras în plină glorie, încă de foarte tânără.

„Am decis să-mi închei cariera pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Însă chiar dacă nu am mai concurat de atunci, nu pot să stau departe de ring. Asta pentru că dansul sportiv va face parte din viaţa mea pentru totdeauna. Dansul sportiv mi-a oferit un stil de viaţă, mi-a oferit o personalitate specială şi tot ce am visat.“

În următorii ani, ea s-a concentrat pe partea de educație. În 2015, campioana mondială a fost admisă la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj.

Ads

De pe scenele de dans, la Harvard

A absolvit cu brio, cu nota maximă, iar apoi a decis să își desăvârșească pregătirea

academică la celebra universitatea Harvard.

„Am învăţat zi şi noapte pentru a obţine cele mai bune note la fiecare examen, cu speranţa ca în viitor să primesc scrisoarea de acceptare la Harvard. În anul 2018 am susţinut licenţa cu nota 10, apoi am fost admisă la Harvard. Sigur, e foarte greu să intri la Harvard. Pentru a fi primită a trebuit să prezint notele mele de la fiecare examen de la facultatea din România, după care am avut de redactat o scrisoare motivaţională.

Am avut şi un interviu în cadrul căruia mi-au fost puse foarte multe întrebări pentru a-mi fi testate abilităţile şi cunoştinţele economice şi manageriale. Asta pentru că, aşa cum spun cei din conducerea Universităţii Harvard, ei caută doar studenţi cărora să le ofere un drum, o cale, pentru a deveni lideri mondiali“, mai spune ea.

În toți acești ani, la masterat ea a avut examene dificile și a lucrat la proiecte pentru unele dintre cele mai mari companii la nivel mondial, Google, Facebook şi Amazon.