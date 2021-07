Jurnalista Emilia Sercan, profesor universitar la Universitatea Bucuresti si cunoscuta pentru seria de articole prin care a demascat valul de plagiate in randul inaltilor functionari publici, a povestit joi, 8 iulie, pe pagina ei de Facebook cum a decurs procesul de la Curtea de Apel Bucuresti prin care Codrut Olaru, procuror CSM, incearca sa stopeze reanalizarea tezei sale de doctorat.

Aceasta a reclamat atat deciziile ciudate ale instantei dar si modul de desfasurare a sedintei de judecata.

"Haideti sa va spun cum apara Ministerul Educatiei condus de ministrul academician in securitate nationala Sorin Cimpeanu interesele CNATDCU in instanta. Acel CNATDCU pentru care isi rupea camasa zilele trecute ca pierde procese in instanta! Da, pierde, dar le pierde din cauza blaturilor ordinare facute de si sub conducerea academicianului!

Studiu de caz, acelasi Codrut Olaru, procuror CSM ajuns de la caporal la general cu o stea in trei ani, gratie lui Gabriel Oprea.

Pe data de 8 aprilie 2021, Comisia de lucru a CNATDCU da decizie de "plagiat grosier" in cazul tezei lui Olaru dupa ce eu, personal, am depus o a doua sesizare de plagiat; CNATDCU trecut i-a dat decizie de neplagiat lui Olaru fara sa analizeze 5 lucrari indicate ca plagiate, pe motiv ca n-a avut acces la acestea.

Pe 14 aprilie, Olaru face plangere prealabila la Ministerul Educatiei, iar pe 21 aprilie deschide dosar in instanta la Curtea de Apel Bucuresti (CAB) in care cere: (1) suspendarea sesizarii mele si a unei alte sesizari, inregistrate de Liga Studentilor din Iasi in 2019; (2) anularea actului de inregistrare a sesizarii mele si a celeilalte sesizari, dar si, atentie, (3) suspendarea analizarii de catre CNATDCU a celor doua sesizari. Voi numi acest dosar, dosarul nr. 1.

Adica marele procuror Olaru, piesa forte a "justitiei" din Romania, vrea taiata din fasa orice posibilitate ca teza lui sa ii fie analizata din nou de CNATDCU, desi CNATDCU tocmai incheiase verificarea pe 8 aprilie si urma sa voteze decizia de plagiat in cazul lui.

Chiar pe 21 aprilie, cand Olaru inregistra la Curtea de Apel dosarul, CNATDCU trebuia sa aiba sedinta Consiliului General in care urma sa se voteze pe decizia de plagiat luata de Comisia de lucru pe 8 aprilie. Doar ca, ce sa vezi, presedintele Ioan Aurel Pop cere amanarea sedintei din 21 pentru 28 aprilie, iar dupa mai cere o alta amanare, pana pe 12 mai.

In fine, pe 12 mai Consiliul General al CNATDCU voteaza decizia de plagiat si decide retragerea titlului de doctor detinut de Olaru.

Mare coincidenta mare, tot pe 12 mai, Olaru deschide un al doilea proces la CAB, in care solicita ce cerea si in primul, doar ca accentul nu mai era pus pe suspendarea analizarii sesizarii, ci pe anularea actelor administrative.

In acest timp, cu o rapiditate surprinzatoare, dosarul nr. 1 a lui Olaru, care ajunge la judecatorul Damian Dolache (Google him), primeste termen pe 18 mai. Am facut cerere de interventie in nume personal in acest dosar ca ma asigur ca Ministerul Educatiei va juca corect (va povestesc alta data despre socul si groaza din ochii lui Olaru cand m-a vazut ca intervin in proces)

Ce ziceti, a jucat corect Ministerul Educatiei? Pai, sa va povestesc: Directia Juridica a Ministerului Educatiei condus de marele academician in securitate nationala Sorin Cimpeanu, care se rupea in doua zilele trecute explicand ca deciziile CNATDCU sunt vulnerabile in instanta si de aia trebuie schimbata procedura de analizare a tezelor de doctorat de catre CNATDCU, ei bine, aceasta Directie Juridica spune in intampinarea depusa la dosar ca lasa decizia la latitudinea instantei! Directia Juridica, care trebuia sa apere decizia CNATDCU, sa argumenteze, sa explice, lasa decizia la latitudinea instantei!

Uite asa "apara" Ministerul Educatiei deciziile CNATDCU, fara sa aduca macar un argument impotriva procesului deschis de Olaru, lasand lucrurile la latitudinea judecatorului (Google him, sa nu uitati).

Bun, dupa cateva amanari procedurale, pe 15 iunie, in mod neasteptat, in dosarul nr. 1 se pronunta o mare amanare pana pe 14 septembrie.

Exact a doua zi, se intampla doua lucruri importante:

(1). Directia Juridica a Ministerului Educatiei condus de marele academician in securitate nationala Sorin Cimpeanu emite aviz de nelegalitate pe decizia de plagiat votata pe 12 mai de Consiliul General al CNATDCU - ceea ce e o premiera, de cand exista CNATDCU;

(2) Codrul Olaru modifica actiunea de chemare in judecata din dosarul nr. 2 si cere, pe langa anulari, si suspendarile din dosarul nr. 1.

Dosarul nr. 2 a avut termen azi, iar dosarul ajunge la judecatorul Vasile Bicu (Google him, please), fapt ce m-a facut sa-mi spun, in barba, cat noroc are in viata acest Codrut Olaru. M-am dus la termen cu cerere de interventie principala in proces pentru a apara sesizarea depusa de mine.

Doar ca montajul din instanta a fost absolut naucitor: judecatorul imi ia cererea, suspenda sedinta timp de 10 minute pentru a fi studiata de catre parti, dupa care la reluare ma intreaba pentru ce a facuta cererea: spun ca pentru anulari, ma lasa sa vorbesc 30 de secunde, ma opreste si imi spune, pardon, reclamantul a facut o cerere de completare pentru niste suspendari (cea din 16 iunie); eu spun ca nu aveam de unde sa stiu, cer sa formulez si sa sustin verbal cererea si sa depun tot azi, in scris, cererea noua, imi zice niet; cer termen pentru a putea lua la cunostinta despre noua cerere, imi zice niet din nou, si in final, imi respinge interventia in proces pe partea de suspendari si ma trimite in banca.

Insa acum, dupa ce am citit solutia pe portal si m-am mai dumirit putin, imi dau seama ca judecatorul: (1) s-a pronuntat pe o cerere a carei primire mi-a refuzat-o in sedinta publica spunand ca este tardiva si (2) s-a pronuntat pe cererea mea de amanare a termenului tot pentru ca ar fi fost o cerere tardiva, desi prima cerere nu exista pentru ca mi-a refuzat primirea ei! Specialistii ar numi asta DENEGARE DE DREPTATE, eu o numesc blat.

Frumos montajul cu cele 10 minute, ca sa imi spuna ca am facut cererea tardiv, nu? Genial, chiar, nu doar frumos!

Si acum am ajuns la partea glorioasa a procesului, in care intra in scena reprezentanta Directiei Juridice a Ministerului Educatiei condus de marele academician in securitate nationala Sorin Cimpeanu, preocupat pana la tremur de faptul ca nu tin in instanta deciziile CNATDCU.

Doamna cu pricina intervine decisiv, 20 de secunde: "onorata, cutare, las decizia la aprecierea instantei".

Ei bine, ce credeti ca tocmai a apreciat judecatorul (Google him, please, please): a suspendat executarea deciziei de inregistrare a sesizarii mele si a suspendat solutionarea sesizarii de plagiat depuse de mine - pe care CNATDCU s-a pronuntat pe 12 mai -, dar si cea depusa de Liga studentilor.

Ba a mai obligat Ministerul Educatiei si UEFISCDI - parte in dosar, care nici macar nu a catadicsit sa vina la termen - sa-i plateasca plagiatorului de Codrut Olaru 500 de lei cheltuieli de judecata. Fiat justitia, fiat dreptatea, dar nu pentru catei!

Ei, acum poate se intelege si mai bine zbaterea marele ministru academician in securitate nationala Sorin Cimpeanu de a modifica legislatia de analiza a sesizarilor de plagiat dupa "nefericita" si "traumatizanta" experienta traita de procurorul Codrut Olaru in care a fost declarat plagiator de CNATDCU, care cu ajutorul judecatorilor, (Google them, please), incearca sa blocheze o decizie care sa ateste oficial ca e un plagiator.

Astept cu mare interes recursurile pe care le vor declara Ministerul Educatiei si UEFISCDI, sau sa inteleg ca daca asta a fost "latitudinea instantei" - cum a apreciat reprezentanta Directiei Juridice a Ministerului Educatiei - nu e cazul sa imi inchipui ca o vor face.

Daca Ministerul Educatiei si UEFISCDI nu fac recurs in termen de 5 zile de la comunicare vom avea, fara urma de indoiala, dovada blatului in acest caz mizerabil!", a scris jurnalista.