Scene socante intr-o gradinita din Craiova: Doua educatoare au fost agresate de mama si bunicul a doi copii VIDEO

Doua educatoare de la o gradinita din Craiova au fost agresate joi de mama si de bunicul a doi copii, deoarece angajatele unitatii prescolare ar fi refuzat sa ii incredinteze acestora pe cei mici, dat fiind ca, in ultima vreme, acestia erau adusi de tatal lor.



Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a anuntat printr-un comunicat de presa, ca politistii Sectiei 3 Politie Craiova au fost sesizati joi, de o femeie de 39 de ani, din Craiova, cu privire la faptul ca o alta femeie a fost agresata in incinta unei gradinite, din Craiova, unde lucreaza.

"La fata locului s-au deplasat politistii, care, din primele verificari au stabilit faptul ca, in aceasta dimineata, o femeie de 40 de ani, din Celaru, impreuna cu parintii acesteia, s-au deplasat la gradinita unde se aflau cei doi copii minori, ai acesteia, in varsta de 5 ani, care ii sunt incredintati prin hotarare judecatoreasca, din anul 2017. Educatoarele ar fi refuzat sa-i incredinteze copiii femeii, pe motiv ca acestia ar fi fost adusi la gradinita in ultima perioada de catre tatal acestora, un barbat de 42 de ani, din Craiova", se arata in comunicatul IPJ Dolj.

Sursa citata mentioneaza ca in urma acestor neintelegeri a izbucnit un conflict in urma caruia doua educatoare au fost agresate fizic de femeia respectiva si de tatal acesteia.

Totodata, politistii au stabilit faptul ca usa de acces in incinta gradinitei prezinta distrugeri, care ar fi fost provocate de cele trei persoane.

In cauza, politistii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violente si distrugere, iar cercetarile sunt continuate sub supravegherea unu procuror din cadrul Perchetului de pe langa Judecatoria Craiova.