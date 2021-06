Ministrul Eduard Novak a facut accident cu masina langa Buzau. A fost prins intr-un carambol

Ministrul Eduard Novak a fost implicat intr-un accident auto pe 13 iunie, in apropiere de Buzau, potrivit site-ului Sindicatului National Sport si Tineret.

Masina ministerului a fost prinsa intr-un carambol pe sosea, cand se intorcea de la Bacau. Traficul era aglomerat, iar carosabilul plin de apa, cand s-a petrecut un accident in lant, iar una dintre masini a fost cea a Ministerului Tineretului si Sportului.

In weekendul trecut, Eduard Novak a participat la o competitie de ciclism - Turul Colinelor Bacau.

Potrivit informatiilor sindicatului, la volan se afla ministrul Novak, in timp ce soferul era in dreapta, iar la locul accidentului nu s-au intocmit documentele necesare. Ulterior, autoturismul a fost parcat in parcarea subterana a ministerului si nu afara, pe locul rezervat.



"Nu este clar daca ulterior a fost facuta procedura, cine a declarat pana la urma accidentul si cine si-a asumat vina, soferul sau ministrul?" se incheie postarea de pe site-ul sindicatului.