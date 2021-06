Drum surpat, in Prahova, din cauza ploilor abundente. Sunt restrictii de circulatie

Un drum judetean din Prahova s-a surpat, din cauza unei alunecari de teren. Circulatia intre localitatile Zambroaia si Predeal Sarari se desfasoara alternativ, pe o singura banda.

Luni, 21 iunie, urmeaza sa fie montate parapete, care sa delimiteze sona surpata. Reparatiile vor incepe atunci cand vremea o va permite, transmite Consiliul Judetean Prahova pe pagina de Facebook.

Totodata, Centrul Infotrafic din IGPR informeaza ca luni dimineata sunt restrictii pe doua drumuri nationale: DN 13E, in judetul Covasna, unde nivelul raului Negru a crescut periculos, si pe DN 11, unde soseaua s-a surpat pe o lungime de 100 de metri.

In plus, conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe DN 13E, la kilometrul 39+769 de metri, in localitatea Reci, judetul Covasna, nivelul raului Negru a ajuns la suprastructura podului, astfel ca traficul autovehiculelor peste 3,5 tone este restrictionat.

Se poate circula pe urmatoarea ruta ocolitoare: intersectia DN 11 cu DN 13 (sensul giratoriu Reci) - DN 11 Moacsa - DJ 121A Let - intersectia DJ 121A/DN 13E (km. 47+150 de metri).

De asemenea, pe DN11 Bacau-Onesti, la kilometrul 168+232 metri, in afara comunei Magura, judetul Bacau, pe o suprafata de aproximativ 100 metri s-a surpat terasamentul si a aparut o diferenta de nivel a carosabilului. In zona, se circula doar pe sensul catre Bacau, prin semaforizare.