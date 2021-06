Progrese spectaculoase pe Drumul Expres Craiova-Pitesti si la noul pod peste Olt. Tronsonul de 40 de kilometri ar putea fi gata la sfarsitul acestui an VIDEO

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat luni, 28 iunie, noi imagini cu stadiul lucrarilor pe tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova-Pitesti, tronson care masoara aproape 40 km si care ar putea fi finalizat anul acesta.

Imagini de astazi, 28.06.2021, de pe Tronsonul 2, Loturile 1 si 2, ale Drumului Expres #CraiovaPitesti. In aceasta perioada Anteprenorul desfasoara activitati de asternere #covorasfaltic, #lucrari de terasamente, lucrari specifice la poduri, pasaje si podete", este mesajul celor de la CNAIR.

Este vorba de Tronsonul 2, cuprins intre Robaseti si Slatina, cu o lungime de aproape 40 km de drum expres si cuprinde si "piesa de rezistenta" pe care o reprezinta podul peste raul Olt care se construieste in apropiere de municipiul Slatina.





Podul peste Olt reprezinta punctul central al acestui tronson.

Recent pe santierul acestui drum, insa pe tronsonul 1, au fost descoperite o serie de vestigii arheologice.





Ministrul Transporturilor sustine ca tronsonul 2 va fi gata anul acesta



In luna aprilie a acestui an, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta ca lucrarile la acest tronson sunt intr-un stadiu de 75% si ca drumul va fi gata pana la finalul anului.

"Sambata am facut o vizita pe santierul drumului expres Craiova - Pitesti. Am vrut sa ma asigur ca suntem in linie dreapta pentru respectarea promisiunii ca vom finaliza Tronsonul 2 anul acesta. Tronsonul de 40 de km este vital pentru ocolirea oraselor Slatina si Bals. Toti care vor circula pe acel tronson merita sa nu piarda ore in sir in ambuteiaje. In prezent, stadiul fizic al lucrarilor este de 75%", a scris Drula in postarea sa.

Ministrul a mai afirmat ca a vazut o mobilizare exemplara a constructorului.

"Sunt 1.400 de oameni pe santier, 12 km din totalul de 40 au doua din trei straturi de asfalt, iar grinzile necesare pentru viaducte, poduri si pasaje sunt produse in proportie de 90% (o mare parte sunt deja si ridicate pe structuri). Marturisesc ca am o placere deosebita sa vad santiere unde, asa cum se spune in bransa, "se face productie", a subliniat ministrul.