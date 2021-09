Ce mai fac polițiștii de la ”Fabrica de permise” din Suceava. Comisarul-șef Radu Obreja acuză procurorii DNA că au confiscat banii soacrei, economisiți în batistă

În noiembrie 2020, un mare scandal de corupție avea să iasă la iveală la Suceava. Procurorii DNA și polițiștii DGA au făcut mai multe percheziții la sediul Serviciului de Înmatriculări și acasă la angajații instituției, inclusiv la șeful acestora. Au picat atunci multe capete, de la ofițeri DGA până la instructori auto. Unii au fost audiați, reținuți și arestați.

Fostul șef al Serviciului de Înmatriculări de la Suceava, comisarul-șef Radu Obreja, eliberat după 6 luni de arest, îi acuză acum pe procurorii DNA că i-au confiscat banii soacrei. El a declarat, într-un interviu obținut de Monitorul de Suceava prin intermediul avocatului care îl reprezintă pe polițist.

”Au confiscat banii soacrei strânși pentru înmormântare”

Comisarul-șef radu Obreja îi acuză pe procurorii DNA că au încălcat drepturile sale și ale familiei sale și că la percheziții au ridicat bunuri care nu-i aparțin.

”Știți că procurorii DNA au ridicat la percheziția domiciliară banii soacrei mele, bani economisiți pentru momentul când va pleca dintre noi, păstrați într-o batistă în casa proprietatea sa? Banii au fost restituiți după multe luni și după nenumărate cereri. Nici acum nu am înțeles dacă regia cu banii bătrânei a fost pentru spectacolul media sau doar un abuz al procurorilor.

Orice om, fără cunoștințe juridice, știe că nu poți ridica la percheziție obiecte sau bunuri care nu aparțin persoanei acuzate sau care nu au legătură cu cauza. Procurorii DNA, elite ale magistraturii, nu cunosc aceste prevederi? Fără legătură cu acuzațiile aduse sunt și documentele originale ridicate din casa soacrei mele, documente ce nu au fost restituite nici acum. Nu am să mă plâng și să vă spun câte abuzuri am îndurat în perioada în care am fost în custodia statului, privat de libertate.

Vă spun doar că viața mea a fost pusă în pericol când am fost scos din spital și urcat într-o mașină, fără tratament, transportat o zi întreagă până la București”, a explicat Radu Obreja.

El spune că este nevinovat și că a sesizat organele competente ori de câte ori la nivelul instituției au apărut zvonuri despre fapte de corupție.

Percheziții la ”Fabrica de permise” de la Suceava

Pe 26 noiembrie 2020 procurorii de la Direcția Națională Anticorupție, împreună cu ofițerii DGA, au făcut nu mai puțin de 67 de percheziții la Suceava Bistrița - Năsăud, Botoșani, Neamț și Bacău, din care nouă au fost la instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale.

Vizați erau angajații Serviciului Permise și Înmatriculări, dar și alți polițiști din structurile MAI. Anchetatorii susțineau că, de mai mulți ani, la Suceava funcționa "un fel de asociație familială unde angajații de la Serviciul Permise și Înmatriculări și polițiștii de la Inspectoratul Județean de Poliție fie înlesnesc obținerea permiselor și înmatriculărilor, fie fac trafic de influență pt diverse".

Anchetatorii susțineau că toate persoanele vizate au obținut sume importante de bani din aceste șpăgi pe care nu le pot justifica. Fabrica de permise ar fi funcționat, conform procurorilor DNA, din 2018 până în 2020.

Ce au confiscat procurorii de la comisarul Obreja

Procurorii și ofițerii anticorupție au găsit aproape 600.000 de euro la comisarul-șef Radu Obreja, cunoscut drept "El Capo" din Suceava.

Surse din anchetă spuneau la acel moment că uneori, obținea din șpăgi și 20.000 de euro într-o singură zi.

La perchezițiile de la locuința acestuia s-au găsit aproximativ 60.000 de euro și 60.000 de lei, plus 37 de ceasuri de firma, la care se mai adaugă și bijuterii de aur. Interesant este că 50.000 de euro s-au găsit într-o borsetă aflată în portbagajul unui Audi A4 și care, chipurile, ar fi provenit de la un cunoscut din străinătate pentru o presupusă tranzacție, scrie Monitorul de Suceava.

Cum funcționa "fabrica de permise" de la Suceava

A doua zi, pe 27 noiembrie 2020, procurorii DNA și ofițerii DGA au anunțat că au descoperit aproape 2 milioane de euro în urma perchezițiilor desfășurate la angajații de la Serviciul Permise și Înmatriculări Suceava și la alte persoane implicate într-o largă rețea de corupție.

Potrivit declarațiilor oficiale ale investigatorilor implicați în anchetă, șpaga pretinsă pentru eliberarea în mod ilegal a unui permis auto era cuprinsă între 5.000 și 7.000 de euro.

Gruparea acționa pe mai multe paliere, iar modul de funcționare al acesteia s-ar fi axat în primul rând pe coordonarea și planificarea activității de examinare practică a candidaților într-o asemenea manieră încât să asigure promovarea contra unor sume de bani cuprinse între 300-1500 euro la traseu, 3.000-6.000 euro la examinarea teoretică.

14 rețineri în dosarul șpăgilor de la Suceava

Mai multe persoane au fost audiate în dosarul ”fabrica de permise de la Suceava”. În cazul a 14 dintre ele s-a dispus reținerea, apoi arestarea preventivă. Printre cei care au ajuns după gratii se aflau ofițerul DGA Mihai Martin, dar și Radu Obreja, șeful de la Permise și Înmatriculări.

În luna ianuarie, un judecător de drepturi și libertăți a decis prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare în ceea ce îi privește pe comisarul-șef Radu-Ionuț Obreja, Gheorghe Ionel Perijoc, Florin Bolohan și Radu Popovici. Pentru Cristian Blîndu, Iulian-Florin Mihăiescu, Leon-Ionuț Mihăiescu, Nicolae Cezar Macoviciuc s-a decis prelungirea mandatelor de arestare pentru o perioadă de 25 de zile.

Față de alți doi inculpați, Costică Boicu și Ionică Mirăuță, s-a înlocuit măsura arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. De asemenea, magistratul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava a schimbat măsura arestului la domiciliu luată față de Anamaria Pascal și Silviu Lucian Pandelea cu măsura controlului judiciar.

Serviciul de permise de la Suceava, condus de un șef de la București

Comisarul Victor Ivașcu, adjunctul la nivel național al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor, a fost trimis la Suceava pentru a evalua activitatea serviciului șubrezită serios de arestările operate săptămâna trecută după acțiunea inițiată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

”Am adus suplimentar 5 polițiști, doi de la DRPCIV central și trei din județele învecinate, respectiv Vaslui, Neamț și Iași, și cred că ne vom descurca să asigurăm în perioada următoare toate serviciile publice. Toate persoanele care nu sunt în atenția anchetatorilor sunt la serviciu, cu mențiunea că actul de conducere al instituției va reveni pentru o perioadă de 30 de zile comisarului-șef Marin Petrache, șeful serviciului Permise și Examinări din cadrul structurii centrale a DRPCIV”, a arătat comisarul Victor Ivașcu.

Blestemul "Fabricii de Permise" Suceava

În aprilie 2021, noul șef al Serviciului de Permise și Înmatriculări Auto Suceava, Inspectorul principal de poliție Andrei Viorel Donciu, a fost săltat de anchetatori fiind suspectat de fapte de corupție.

Inspectorul principal de poliție Andrei Viorel Donciu a fost fost șef la structura similară din Maramureș. El a fost ridicat la primele ore ale dimineții, pentru a fi audiat într-un dosar pentru a fi audiat, conform surselor Ziare.com.

Pe 7 aprilie 2021, procurorii DNA și ofițerii DGA au făcut percheziții Maramureș la birourile de la SRPCIV Maramureș și locuințele mai multor persoane suspectate de luare de mită, trafic de influență, dare de mită etc în legătură cu înmatriculări în regim de urgență sau programări peste rând la examenul de obținere a permisului de conducere. Sumele de bani primite vehiculate erau cuprinse între 100 și 400 de lei și au fost primite de la un număr mare de persoane care doreau să urgenteze termenele de înmatriculare sau examinare pt permis auto.

Andrei Viorel Donciu a fost împuternicit pe o perioada de trei luni de zile la conducerea Serviciul Permise și Înmatriculări Suceava, începând cu data de 24 martie. El a ajuns la Suceava prin detașare după ce subcomisarul Alexandru Dutuc și-a dat demisia.

Primul mare scandal de corupție de la un serviciu de permise a fost la Argeș, în 2008. În rețea erau implicați mai mulți polițiști de la circulație, interlopi dar și un preot de țară.