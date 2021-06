Scandal la Primaria Timisoara, dupa ce primarul Fritz a prezentat noua organigrama. Sindicatul functionarilor cere dezbatere

Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, intentioneaza sa propuna consiliului local o noua organigrama in cadrul institutiei pe care o conduce.

Edilul a anuntat deja ca nu intentioneaza sa se consulte cu functionarii pe marginea noi organigrame, pentru ca acest lucru este atributul sau.

"Dezbaterile publice se organizeaza in cazul in care exista propuneri de acte normative (cu caracter general). Mai exact, propuneri care au impact asupra intregului oras. Hotararea referitoare la organigrama nu este un act normativ, ci este o acceptare a propunerii de organizare a aparatului functional al primarului. Si are aplicabilitate doar asupra personalului din primarie", a transmis Bogdan Mara, consilierul personal al primarului Fritz, citat de Adevarul.

Reprezentantii sindicatului functionarilor din Primaria Timisoara nu sunt de acord cu stilul primarului de a nu se consulta pe proiect si au propus o dezbatere publica.

"Va rugam sa dispuneti organizarea unei dezbateri publice asupra proiectului de hotarare din 11.06.2021 privind modificarea si aprobare a Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului, potrivit art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica", a cerut Sindicatul Liber al Salariatilor din Primaria Timisoara.

Proiectul va fi supus aprobarii in sedinta Consiliului Local de marti, daca se accepta intruducerea lui pe lista suplimentara.

Ads

Directiile strategice asumate

Potrivit proiectului initiat de primarul Fritz, noua organigrama are in vedere cinci directii majore: deschiderea catre timisoreni si nevoile acestora, adecvarea la directiile strategice asumate, clarificarea si simplificarea ierarhiilor, eficientizarea aparatului in sensul fluidizarii proceselor si deciziilor colaborative si profesionalizarea aparatului prin deschiderea catre competente din societatea civila si invatare continua.

80 de posturi din actuala organigrama, majoritatea neocupate, vor fi desfiintate. Dintre acestea, opt sunt posturi de conducere. De asemenea, in Primaria Timisoara se va reduce numarul structurilor de la 27 la 17.

"Nu am dorit o vanatoare de vrajitoare, administratia are nevoie de fiecare om, daca este dedicat misiunii de servire a interesului cetatenilor. Problemele principale pe care le-am gasit in cadrul institutiei sunt de ordin managerial si functional. Si pe ele am incercat sa le rezolv. Ofer personalului din cadrul primariei o sansa unica in ultimii 30 de ani de a demonstra ca stiu, ca pot, ca vor sa serveasca timisorenii si orasul. Sper sa valorifice aceasta sansa si sa fie mandri de munca lor si de pozitia lor in cadrul institutiei. Sa lucrezi in Primaria Timisoara trebuie sa redevina un statut de prestigiu in comunitate.", a mai afirmat primarul Timisoarei.