Scandal in Costinesti, in toiul noptii. Doi barbati au fost injunghiati

Doi barbati au fost injunghiati si transportati la spital, in urma unei altercatii iscate intre mai multe persoane, in noaptea de duminica spre luni, in statiunea Costinesti.

Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat ca suspectii de comiterea faptelor sunt in prezent la sediul politiei pentru audieri, urmand a se dispune masurile legale prin unitatea de parchet competenta.

"In aceasta dimineata, in jurul orei 1,30, politistii statiunii Costinesti au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat ar fi fost agresat fizic, in urma unei altercatii, pe faleza Soarelui din statiune. Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca in altercatie ar fi fost implicate mai multe persoane, iar victima ar fi fost lovita cu un obiect taietor-intepator. Totodata, politistii au identificat un alt barbat, care prezenta rani in zona abdominala, ambele victime fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale", a transmis IPJ Constanta.

Potrivit sursei citate, cercetarile in acest caz sunt efectuate de politistii de investigatii criminale, "in vederea stabilirii cu exactitate a tuturor imprejurarilor care au condus la acest eveniment".