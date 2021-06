Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a declarat luni ca sunt foarte greu de identificat infractiunile prin intermediul monedelor virtuale. Acesta a completat ca Directia Nationala Anticoruptie nu a reusit sa depisteze astfel de cazuri.

Afirmatia sefului DNA a fost facuta in cadrul unei dezbateri organizate de Asociatia Expert Forum, cu tema "Disimularea produsului infractiunii - o provocare in recuperarea prejudiciilor cauzate de infractiuni".

Ads

Bologa a fost intrebat de jurnalisti daca exista dosare la DNA in care mita s-ar fi dat prin monede virtuale.

"Banuim ca exista astfel de situatii, incercam, dar este foarte dificil. Am discutat si cu partenerii nostri externi si se pare ca si pentru ei este foarte greu de a identifica infractiunile - darea si luarea banilor prin intermediul monedelor virtuale. Daca nu se va interveni legislativ in acest sens de catre statele lumii, inclusiv de catre Romania, va fi destul de greu sa identificam aceste mine care produc si piata care produce astfel de monede virtuale.

Nu sunt supuse niciunei reglementari si nu se poate identifica cel care vinde, cel care cumpara, cel care emite astfel de monede virtuale. Pana in prezent, noi nu am reusit - cu mijloacele pe care le avem - sa identificam infractiuni savarsite prin plata cu monede virtuale si am vazut ca Statele Unite ale Americii, Marea Britanie incearca sa faca pasi spre reglementarea acestei piete", a afirmat procurorul sef DNA.