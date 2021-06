Primaria din Iasi se afla din nou in atentia procurorilor anticoruptie, intr-un nou dosar ce vizeaza de aceasta data un schimb de terenuri intre municipalitate si o persoana particulara, cu proptele politice . Schimbul a fost facut in anul 2019, cand Primaria Iasi a cedat peste 3.300 de metri patrati in zona Cicoarei, langa Spitalul Arcadia, si a primit la schimb aproape 1.300 metri patrati langa Cimitirul Eternitatea.

Procurorii DNA au facut si 11 perchezitii domicilare, atat la Primaria Iasi, cat si la domiciliul unor persoane fizice sau sedii de firme, de unde au ridicat, deocamdata, doar documente.

"Eu, personal, nu am nicio emotie", a spus primarul Mihai Chirica, dupa o noua vizita a procurorilor, el mentionand ca nu are nicio calitate in acest dosar si ca le acorda tot sprijinul anchetatorilor.

Oamenii legii au facut perchezitii la Serviciile Patrimoniu si la Cadastru.

Potrivit presei din Iasi, dosarul "Cicoarei-Eternitate" a fost deschis in 2020, in el fiind implicati politicieni, angajati ai municipalitatii si oameni de afaceri.

"Demersurile pentru realizarea schimbului de terenuri au inceput in toamna anului 2018, dupa ce firmei de dezvoltare imobiliara GR Imobiliar Grup SRL i-a fost respins un proiect urbanistic pe terenul de pe strada Ciric. Anterior, in 2017, firma platise pe teren 100.000 euro. Doi ani mai tarziu, cand propunerea de schimb a ajuns prima data in dezbaterea plenului CL (iulie 2019), acelasi teren era evaluat la nu mai putin de 220.000 euro, conform unui raport comandat de catre Primarie. Pretul s-a dublat (in acte) cu toate ca terenul nu se preta pentru o investitie imobiliara in contextul in care se afla in imediata apropiere a Cimitirului "Eternitatea", potrivit Ziarului de Iasi.

Proiect aprobat dupa sciziunea liberalilor

Tot in vara anului 2019, in doua sedinte succesive de Consiliul Local, schimbul de terenuri a fost respins de catre consilierii locali, dar a treia oara a fost cu noroc, fiind votat dupa ce in grupul PNL, care pana atunci s-a impotrivit proiectului, a aparut o sciziune.

Patru consilieri au votat cot la cot cu PSD si in acord cu dorinta primarului Mihai Chirica, inca social democrat la vremea aceea. De altfel, ediul a facut pledoarie pentru proiect inca din august 2019

"Sigur, noi am propus proiectul in dezbaterea consiliul local. (...) Este o suprafata de teren care patrunde foarte mult in interiorul cimitirului. Sigur, din punct de vedere al regimului economic al acestui teren, el este curti-constructii, asa cum il detine proprietarul. Dar, din punct de vedere al interesului municipalitatii, dorinta noastra este de a ne indeparta locuintele, si mai ales locuintele colective, si a ne reintregi un perimetru al cimitirului Eternitate (...) Problema inmormantarilor este o problema din ce in ce mai grea pentru municipalitatea Iasi. Nu ascund faptul ca nu peste multa vreme vom ajunge in situatia in care toate cimitirele sunt pline", a spunea Mihai Chirica, in august 2019.

Afirmatiile edilului de la vremea respectiva au venit in contextul in care firma GR Imobiliar solicitase, in 2018, aprobarea unei documentatii urbanistice pentru construirea unui bloc cu 3 sau 4 etaje, plan urbanistic respins.

Intre timp, terenul cumparat de primarie a fost lasat de izbeliste, iar cel instrainat va fi folosit de afaceristii care au pus mana pe el pentru un proiect imobiliar.

Acolo se va construi un bloc cu 12 etaje, cu un minim de 230 de apartamente. GR Imobiliar este condusa de asociatii Gheorghe Dochitanu, Robert Melinte si Bogdan Nita, toti apropiati de PNL Iasi.