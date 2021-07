Descinderi DNA la Sindicatul Liber de la Metrou si acasa la Ion Radoi. Primariile conduse de Piedone si Robert Negoita, vizate de procurori

Procurorii DNA au descins miercuri dimineata la Sindicatul Liber din Metrou si la resedinta presedintelui Ion Radoi din Sinaia.

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie, comise in perioada 2018 - 2021.

In cursul zilei de 14 iulie 2021, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, se efectueaza perchezitii domiciliare in 16 locatii situate in municipiul Bucuresti si judetele Prahova si Ilfov, dintre care 3 sunt sedii ale unor institutii publice.

In cauza, procurorii beneficiaza de sprijin din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane", a informat DNA.

Procurorii DNA fac perchezitii si la Primaria Sectorului 3, condusa de Robert Negoita, si Primaria Sectorului 5, condusa de Cristian Popescu - Piedone, singurele doua primarii care au refuzat sa evacueze magazinele si tarabele amplasate ilegal de Sindicatul de la Metrorex pe spatiul public.

Restul primariilor de sector au evacuat spatiile comerciale dupa ce Metrorex a facut cereri oficial in acest sens.

Conflictul cu Ministerul Transporturilor



Ion Radoi, liderul sindicalistilor de la metrou, a amenintat luni, 24 mai 2021, intr-o conferinta de presa, ca este gata sa isi dea foc daca directorul Metrorex va evacua si sindicatul din sediul detinut in statia de metrou de la Piata Unirii.

Sindicalistul a mai spus ca, daca se reduce personalul, este posibil sa existe probleme cu privire la functionarea metroului.

"Biroul meu are vreo doi metri, aici, in Piata Unirii 1. Eu, de acolo nu voi iesi decat daca imi dau foc sau ma omoara, ca oricum m-au amenintat, dar s-ar putea sa aiba o surpriza. Sa mergem noi sa ii evacuam de acolo si sa vina in subteran, ca metroul circula in subteran si sa nu mai dam 400.000 de euro anual ca sa stea ei acolo la etajul 9", a spus Ioan Radoi, intr-o conferinta de presa.

Conflictul dintre sindicalistul Ion Radoi si ministrul Transporturilor, Catalin Drula, s-a acutizat dupa evacuarea spatiilor de la metrou. Drula depus o plangere la DNA, iar Metrorex la DIICOT, fiind deschise anchete.

Sindicalistii l-au atacat pe Catalin Drula, ministrul Transporturilor, sustinand ca "nu poate sa spuna ca nu stie nimic", in conditiile in care i-au trimis 21 de informari de cand si-a preluat functia.

Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca Metrorex "a fost un loc bun unde sa te angajezi", dar ca acum se lucreaza la o noua organigrama si vor urma restructurari de posturi.

"La Metrorex se lucreaza la o organigrama, din cate inteleg, am mai spus asta, nu eu conduc Metrorexul, am gasit un director general care si-a facut o treaba foarte buna acolo, au un Consiliu de Administratie profesionist cu oameni adusi din industrie, cu experienta si ei lucreaza la asta. Imi spun ca organigrama e destul de impanata, cu posturi un pic inutile. A fost un loc bun unde sa te angajezi", a declarat Catalin Drula, marti 8 iuni 2021, la TVR1.

Cine este Ion Radoi

Ion Radoi, fost parlamentar PSD, este liderul de sindicat de la metrou de peste 15 ani, timp in care a cunoscut 20 de ministri ai Transporturilor si mai multi directori ai companiei Metrorex, negociind cu fiecare, aproape an de an, binele angajatilor in dauna stabilitatii financiare a companiei.

Ion Radoi detine, in prezent, mai multe functii si anume: presedintiile Sindicatului liber metrou - Unitatea si a Federatiei Sindicatelor din Transporturi, Transloc si Servicii Publice "ATU Romania". In plus, el este membru in Comitetul executiv al Federatiei Europene a Transportatorilor.

Liderul de sindicat a intrat in Parlamentul Romaniei in anul 2000, din partea PDSR, care a devenit PSD. A urmat legislatura din perioada 2004-2008, unde a fost senator din partea PSD Giurgiu.

In sumarul CV publicat pe pagina Camerei Deputatilor in urma cu mai bine de 15 ani, Ion Radoi a trecut la capitolul studii, Facultatea de Electronica din Bucuresti si Facultatea de Telecomenzi Feroviare, mentionand ca are studii sociale si sindicale.

A lucrat la Telemecanica Trafic Metrou din Bucuresti, apoi a devenit presedinte la Unitatea Sindicatul Lider (USL) Metrou, vicepresedinte al Blocului National Sindical (BNS) si presedinte al Conventiei Nationale a Transporturilor. Presa il mentioneaza ca lider al sindicatului de la metrou inca din anul 2005, cand figura ca senator in Parlamentul Romaniei.

