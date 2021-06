DNA l-a retinut pentru o mita de doua milioane de lei pe directorul Agentiei de Salvare a Vietii pe Mare. Ce tranzactie a facut pentru banii incasati

Directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, Daniel Manole, a fost retinut de procurorii DNA, fiind acuzat de constituirea unui grup organizat, abuz in serviciu si luare de mita. Dosarul vizeaza achizitia la suprapret a patru nave, in valoare de 85 de milioane de lei, dar si conditiile in care a fost realizata tranzactia.

DNA anunta, miercuri seara, retinerea pentru 24 de ore a lui Daniel Manole, director al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (A.R.S.V.O.M.) din cadrul Ministerului Transporturilor, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si luare de mita.

Ads

De asemenea, au fost retinute trei persoane fizice, administratori ai unor societati comerciale, in sarcina carora s-a retinut comiterea unor infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta, cumparare de influenta si spalare a banilor.

In cauza, a mai fost dispusa punerea in miscare a actiunii penale si fata de un alt om de afaceri pentru savarsirea unor infractiuni similare.



"In perioada septembrie-noiembrie 2020, inculpatul Manole Daniel, in calitatea mentionata mai sus, impreuna cu ceilalti inculpati ar fi constituit un grup infractional care ar fi avut ca scop achizitia, cu fraudarea legislatie primare in materie, de catre institutia pe care o conducea primul inculpat a unui numar de patru nave (trei de salvare si una de depoluare) in valoare de aproximativ 85.000.000 lei (fara TVA). Din cercetarile efectuate pana in prezent, a rezultat ca in cele patru contracte incheiate sunt prevazute clauze defavorabile achizitorului, in sensul ca A.R.S.V.O.M. este obligata sa plateasca pentru cele patru nave mai mult de jumatate din valoarea lor, ca avans, restul banilor fiind platiti la receptia finala", a transmis DNA.

Sursa citata a mentioat ca societatea castigatoare a licitatiei doar "ar fi mimat" constructia acelor nave, in realitate acestea fiind achizitionate la jumatate de pret de la o societate comerciala din Estonia.

"Pentru contributia sa, inculpatul Manole Daniel ar fi fost recompensat cu un procent de aproximativ 3% (cca. 2.000.000 lei) din sumele platite de A.R.S.V.O.M. catre societatea care a livrat navele.

Inculpatilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala", a mai transmis DNA.

Procurorii precizeaza ca, miercuri, inculpatul Manole Daniel si doi dintre oamenii de afaceri urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Constanta cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, iar restul cu propunere de luarea a masurii arestului la domiciliu.

In cauza se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte persoane.