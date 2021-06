Directorul de banca suspectat ca a furat din unitate aproape 60.000 de euro este cercetat penal

Directorul unei unitati bancare din Capitala este urmarit penal, dupa ce in decurs de cateva zile si-a insusit din trezoreria unitatii 100.000 de lei si 40.000 de euro, el fiind retinut.



"In perioada 26.04.2021 - 29.04.2021, suspectul, in calitate de director al unei unitati bancare cu atributii de gestionare a sumelor de bani existente in tezaurul unitatii si-a insusit in interes personalsumele de 100.000 de lei si 40.000 de euro", conform Parchetului Judecatoriei Sectorului 1.

Procurorii au dispus confirmarea efectuarii in continuare a urmaririi penale fata de acesta, pentru delapidare.



Domiciliul acestuia a fost perchezitionat, iar persoana respectiva a fost retinuta pentru 24 de ore.