Directorul unei banci din Bucuresti, acuzat ca a furat din tezaurul agentiei 100.000 de lei si 40.000 de euro

Acuzatii de delapidare la adresa managerului unei agentii bancare de pe bulevardul Magheru din Capitala. Barbatul este acuzat ca a furat din banii bancii 100.000 de lei si 40.000 de euro.

"Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara si un mandat de aducere pe raza Municipiului Bucuresti, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de delapidare", a anuntat Politia Capitalei, miercuri dimineata.

Potrivit politistilor, "in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca in cursul lunii aprilie 2021, managerul unei agentii bancare si-ar fi insusit din tezaurul unitatii, sume in lei si valuta, prejudiciul adus fiind de 100.000 lei si 40.000 euro".

Directorul agentiei bancare va fi dus la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.