Fostul director al ABA Prut-Barlad si primarul din Vatra Moldovitei, trimisi in judecata in dosarul angajarilor fictive

Fostul director al Administratiei Bazinale de Apa (ABA) "Prut-Barlad", Petru Avram, dar si primarul comunei Vatra Moldovitei din judetul Suceava, Virgil Saghin, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar privind angajarea fictiva a doua persoane, se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni, de DNA.

Potrivit sursei citate, atat directorul ABA "Prut-Barlad", cat si primarul din Vatra Moldovitei au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, pentru comiterea infractiunii de "abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit".

De asemenea, procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata in acelasi dosar a viceprimarului din Vatra Moldovitei, Gabriel Niga, si a secretarului comunei, Ana Boca, acuzati de abuz in serviciu si, respectiv, abuz in serviciu si complicitate la abuz in serviciu, dar si a doua persoane fizice care au beneficiat de angajarea ilegala atat in Primaria Vatra Moldovitei, cat si la ABA "Prut-Barlad".

Procurorii au stabilit ca "Saghin Virgil, Niga Gabriel si Boca Ana, in calitate de primar, viceprimar, respectiv secretar general al comunei Vatra Moldovitei, ar fi angajat in mod nelegal, in cadrul primariei pe care o conduceau, pe inculpatii Metler Stelian (consilier IA la Compartimentul Protectia mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului) si Burlacu (fosta Iancu) Simona-Elena (administrator public in cadrul aparatului de specialitate al primarului)".

"Angajarile la Primaria Vatra Moldovitei, facute la 22 iunie 2020 in cazul lui Metler Stelian, respectiv 16 decembrie 2020 in cazul lui Burlacu (fosta Iancu) Simona-Elena, ar fi fost doar unele formale si superficiale, lipsite de continut si fara scop legal, ci doar cu scop de moment, respectiv acela de a crea celor doi inculpati vocatia pentru a indeplini conditiile detasarii la ABA 'Prut-Barlad'. Pe langa caracterul formal si fictiv, aceste angajari s-ar fi realizat in baza unor proceduri derulate in mod abuziv si cu incalcarea prevederilor legale in domeniu (prevazute de Codul administrativ, Codul muncii etc)", se afirma in rechizitoriul DNA.

Ulterior, la cateva zile de la angajare, respectiv la 30 iunie si 22 decembrie 2020, Virgil Saghin, Gabriel Niga si Ana Boca ar fi aprobat detasarea lui Stelian Metler si a Elenei Simona Burlacu la ABA "Prut-Barlad".

"Aceste detasari s-ar fi facut cu aprobarea directorului Administratiei Bazinale de Apa (ABA) 'Prut-Barlad', inculpatul Avram Petru, care i-ar fi incadrat pe cei doi inculpati pe posturi de ingineri, desi acestia nu aveau studii de specialitate in domeniul respectiv. Prin aceste demersuri, cei doi 'ingineri' ar fi obtinut foloase necuvenite constand in drepturile salariale de care au beneficiat in mod nelegal, in suma totala de 53.385 lei (Metler Stelian - 46.968 lei si Burlacu (fosta Iancu) Simona-Elena - 6.417 lei)", se mai arata in comunicatul DNA.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii DNA au dispus instituirea de masuri asiguratorii pe bunurile persoanelor trimise in judecata.

De asemenea, DNA face precizarea ca, pana in acest moment, conducerea ABA 'Prut-Barlad' nu s-a constituit parte civila, iar Primaria comunei Vatra Moldovitei a comunicat ca nu se constituie parte civila in cauza.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iasi.