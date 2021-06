UPDATE Un detinut al Penitenciarului Vaslui s-a spanzurat. Era condamnat pentru ca si-a violat fiica

Detinutul s-a spanzurat in dimineata zilei de luni FOTO Pixabay

Un detinut de la Penitenciarul Vaslui s-a spanzurat luni, in incinta unitatii, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).

UPDATE 09:35

Detinutul care s-a spanzurat, luni dimineata, la Penitenciarul Vaslui a fost stabilizat de echipajul medical solicitat sa intervina la fata locului.

Barbatul statea singur in celula si ispasea o pedeapsa pentru viol, fiind condamnat dupa ce si-a abuzat sexual propria fiica, potrivit Libertatea.ro.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, barbatul in varsta de 44 de ani a fost gasit in stop cardio-respirator.

"In aceasta dimineata, un echipaj SMURD a fost solicitat la Penitenciarul Vaslui in urma tentativei de suicid a unui barbat de 44 de ani. Acesta intrase in stop cardio-respirator cand a ajuns echipajul de pe ambulanta TIM, dar a raspuns la manevrele de resuscitare si a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui", a declarat purtatorul de cuvant al ISU, Dan Ionascu.

Reprezentantii Penitenciarului Vaslui au transmis ca personalul medical al institutiei a intervenit initial pentru acordarea primului ajutor in cazul detinutului care a incercat sa se sinucida in grupul sanitar al camerei de detinere.

"Interventia prompta si solicitarea concomitenta a sprijinului unui echipaj SMURD au permis stabilizarea persoanei in cauza, aceasta fiind ulterior transportata la un spital din reteaua sanitara publica, pentru aplicarea conduitei medicale specifice. In conformitate cu prevederile legale, administratia locului de detinere a procedat la informarea: judecatorului de supraveghere a privarii de libertate, a Serviciului Criminalistica, a Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui, a Serviciului de Medicina Legala, a Inspectoratului Judetean de Politie Vaslui si a Administratiei Nationale a Penitenciarelor", se arata intr-un comunicat transmis de Penitenciarul Vaslui.

In prezent, la nivelul unitatii, in colaborare cu organele abilitate, a fost demarata o ancheta in vederea identificarii circumstantelor care au condus la producerea evenimentului.

Stirea initiala

Evenimentul a fost anuntat la numarul de urgenta 112, la ora 7,41.

"O autospeciala de Terapie Intensiva Mobila a fost solicitata sa intervina la o institutie de maxima siguranta din municipiul Vaslui, unde o persoana s-ar fi spanzurat", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Dan Ionascu.

Politistii au demarat verificari pentru a stabili in ce imprejurari s-a produs incidentul.