Fratele copilei ucise la Arad a fost forțat de criminal să asiste la arderea surioarei lui. Băiatul aștepta la 5-10 metri distanță

Bărbatul de 23 de ani din Arad care a ucis-o pe fetiţa de patru ani a concubinei sale le-a povestit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad detalii șocante.

El a declarat că a lovit-o pe copilă, care fusese diagnosticată cu autism, aceasta lovindu-se cu capul de peretele din holul apartamentului, apoi de gresie şi a decedat.

Ads

I-a pus trupul într-un cearşaf, apoi într-un geamantan, l-a luat de mână pe frăţiorul fetei, apoi s-au dus lângă cimitirul din cartierul Bujac unde a incendiat corpul copilei.

În acest timp, băiatul aştepta pe o piatră, la 5-10 metri, şi se uita pe telefon la desene animate.

În urma recunoaşterii faptelor, bărbatul a solicitat reducerea pedepsei pe care urmează să o primească pentru faptele sale.





În referatul prin care au propus arestarea preventivă a bărbatului de 23 de ani, din Arad, procurorii au arătat că fetiţa de patru ani, Antonia, a murit în 26 octombrie.

"În data de 26.10.2021, sus-numitul i-a aplicat lovituri repetate cu sau de corpuri dure victimei minore Oancea Antonia, în vârstă de 4 ani şi 3 luni, cauzându-i un traumatism cranio-cerebral acut închis cu hematom subdural, leziuni care i-au provocat decesul.

Ulterior, acesta a transportat cadavrul cu un geamantan tip troler, în zona unui drum agricol, situat în apropierea cimitirului din cartierul Bujac din municipiul Arad, unde l-a şi incendiat, pentru a nu fi descoperit sau identificat de către organele de poliţie. Iniţial inculpatul Crişan Florin Beniamin nu a recunoscut săvârşirea faptelor”, se arată în document.

Ulterior, în 2 noiembrie, el a recunoscut ce s-a întâmplat de fapt şi le-a povestit procurorilor în amănunt ce a făcut şi cum a decedat micuţa Antonia.

"În data de 25.10.2021, într-o zi de luni, concubina mea a fost internată în spital, fiind în luna a 9-a de sarcină, urmând să nască. Menţionez faptul că perioada anterioară naşterii a fost extrem de grea pentru mine. Majoritatea activităţilor casnice au căzut pe umerii mei, îngrijirea copiilor, îngrijirea concubinei, cumpărături, fapt ce a determinat o depresie şi o stare de agitaţie fantastică.

Ads

Menţionez că aceste aspecte au fost sesizate de toţi cei din jurul meu, atât familia, respectiv bunicul, cât şi prietenii. În ziua de marţi, 26.10.2021, eram extrem de agitat, nu-mi găseam locul, posibil să mă fi aflat sub influenţa unui drog, pe nume ”cristal”, pe care l-am consumat cu două zile înainte de incidentul regretabil pe care urmează să îl prezint. De dimineaţă, fiul meu vitreg, în vârstă de trei ani, cât şi fiica mea Antonia în vârstă de 4 ani şi 4 luni erau extrem de agitaţi datorită lipsei mamei, cât şi a neîndemânării mele de a mă ocupa de ei, respectiv administrarea hranei, toaletă, îmbrăcare, curăţenie în casă ştiind că urmează să vină soţia cu nou-născutul acasă, cât şi grija cumpărăturilor şi pregătirilor pentru noul membru al familiei.

Menţionez că am încercat să-i liniştesc ţinând cont de faptul că fata era încadrată în grad de handicap, fiind diagnosticată cu autism, iar copilul fiind hiperactiv. Efectiv am fost copleşit de toate aceste probleme, am clacat, am avut o stare de nervozitate fantastică, am fumat într-un ritm alert două pachete de ţigări, fără a consuma alimente, iar la un moment dat, în jurul orelor 13.00 - 14.00, Antonia a devenit extrem de agitată, a început să sară pe mine, să mă tragă, fără să reuşesc să o potolesc”, a relatat bărbatul de 23 de ani.

Ads



Magistraţii de la Tribunalul Arad au decis, în cursul zilei de marţi, arestarea preventivă a bărbatului, pentru 30 de zile, pentru violenţă în familie, omor şi profanare de cadavre sau morminte.

Trupul fetiţei a fost găsit sâmbătă seara, de un bărbat care îşi plimba câinele în apropierea cimitirului din cartierul arădean Bujac. Bărbatul a sunat imediat la numărul de urgenţă 112. Poliţiştii au găsit piciorul ars al unui copil, apoi trupul, căruia îi lipseau membrele inferioare.