Deputatul PNL Adrian Miuţescu anunță că poliția i-a reținut telefonul mobil în cadrul unei anchete penale în rem

Deputatul Adrian Miuţescu, preşedintele al PNL Argeş şi susţinător al lui Ludovic Orban, anunţă, pe Facebook, că poliţiştii judiciari i-au reţinut telefonul mobil în cadrul cercetării într-un dosar in rem, însă dezminte informaţiile conform cărora DNA ar fi făcut o descindere la sediul PNL Argeş.

"(...) mi-a fost reţinut telefonul mobil de către poliţişti judiciari. Deşi am dubii asupra legalităţii acţiunii, nu m-am opus pentru că nu am nimic de ascuns. Singura informaţie pe care am primit-o este aceea că este vorba de o cercetare in rem, fără să mi se aducă la cunoştinţă că am vreo calitate în această cercetare”, a scris Adrian Miuţescu.

Miuţescu a anunţat, tot pe Facebook, că se retrage din grupul parlamentar PNL şi va activa ca deputat neafiliat, precizând că va rămâne membru al partidului.